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Группа Chvrches появилась в Death Stranding 2: On the Beach в эпизодической роли

Фото: Bill McCay/Getty Images

Группа Chvrches, записавшая ранее заглавную песню для первой части Death Stranding, появилась в сиквеле в эпизодической роли.

Вокалистка Лорен Мейберри опубликовала скриншот с игровыми персонажами, подписав его: «Привет от нас в Death Stranding 2». В проекте музыканты появились в качестве NPC, представляющих вымышленную организацию We Love Animals.

Еще в 2023 году фанаты заподозрили, что группа снова будет участвовать в сиквеле, когда музыканты были замечены в студии с Хидео Кодзимой. Тогда он намекал, что хочет сделать что‑то нестандартное: «А что, если Chvrches запишут не одну песню, а сто?».

В итоге музыканты действительно поучаствовали в работе над игрой, даже не записывая музыку. *Основной саундтрек ко второй части написал Woodkid, а заглавную песню исполнила Caroline Polachek. Композиция была написана ещё во времена её альбома «Pang», но, по словам певицы, она оказалась «слишком инопланетной» и была отложена, пока не нашла своё место в Death Stranding 2.

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