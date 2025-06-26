Группа Chvrches появилась в Death Stranding 2: On the Beach в эпизодической роли

Группа Chvrches, записавшая ранее заглавную песню для первой части Death Stranding, появилась в сиквеле в эпизодической роли.
Вокалистка Лорен Мейберри опубликовала скриншот с игровыми персонажами, подписав его: «Привет от нас в Death Stranding 2». В проекте музыканты появились в качестве NPC, представляющих вымышленную организацию We Love Animals.
Еще в 2023 году фанаты заподозрили, что группа снова будет участвовать в сиквеле, когда музыканты были замечены в студии с Хидео Кодзимой. Тогда он намекал, что хочет сделать что‑то нестандартное: «А что, если Chvrches запишут не одну песню, а сто?».
В итоге музыканты действительно поучаствовали в работе над игрой, даже не записывая музыку. *Основной саундтрек ко второй части написал Woodkid, а заглавную песню исполнила Caroline Polachek. Композиция была написана ещё во времена её альбома «Pang», но, по словам певицы, она оказалась «слишком инопланетной» и была отложена, пока не нашла своё место в Death Stranding 2.