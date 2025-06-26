Группа Chvrches появилась в Death Stranding 2: On the Beach в эпизодической роли

В итоге музыканты действительно поучаствовали в работе над игрой, даже не записывая музыку. *Основной саундтрек ко второй части написал Woodkid, а заглавную песню исполнила Caroline Polachek. Композиция была написана ещё во времена её альбома «Pang», но, по словам певицы, она оказалась «слишком инопланетной» и была отложена, пока не нашла своё место в Death Stranding 2.