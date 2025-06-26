Google и TikTok пытаются ускорить загрузку контента для россиян

Карбовский отметил, что из‑за санкций существовавшие в России CDN (сети доставки контента) не модернизируются. В то же время дата-центры в Варшаве сейчас располагают более мощным оборудованием, чем во Франкфурте-на-Майне, где находится самая популярная среди российских операторов точка обмена трафиком с зарубежными провайдерами.