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Google и TikTok пытаются ускорить загрузку контента для россиян

Фото: Pawel Czerwinski/Unsplash

С прошлого года несколько крупных зарубежных компаний стали располагать кэширующие дата-серверы в Варшаве. Так они хотят ускорить загрузку контента для белорусских и российских пользователей. Об этом сообщил замгендиректора белорусского Национального центра обмена трафиком (НЦОТ) Виталий Карбовский, выступая на International Night Telecom Forum в Петербурге.

Среди компаний, разместивших оборудование в Варшаве, Карбовский назвал Google, Facebook*, ByteDance (владеет TikTok) и CDN-провайдера Akamai, который работает с Apple, Steam, Microsoft и другими крупными игроками. По информации эксперта, «как минимум Google и Akamai обращались к белорусским операторам, чтобы те оказали содействие в подключении российских операторов» через варшавское оборудование.

Карбовский отметил, что из‑за санкций существовавшие в России CDN (сети доставки контента) не модернизируются. В то же время дата-центры в Варшаве сейчас располагают более мощным оборудованием, чем во Франкфурте-на-Майне, где находится самая популярная среди российских операторов точка обмена трафиком с зарубежными провайдерами.

В разговоре с РБК замгендиректора НЦОТ пояснил, что точка обмена трафиком во Франкфурте сейчас перегружена, в том числе из‑за роста числа пользователей VPN-сервисов. А из‑за географии передача трафика из Варшавы до Москвы через Беларусь происходит на 14–15 миллисекунд быстрее, чем из Франкфурта.

* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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