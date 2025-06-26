Начались съемки комедии «Скуф»

Стартовали съемки семейной комедии «Скуф», сообщает пресс-служба компании «Атмосфера кино».
Режиссером и одним из продюсеров проекта стал Алексей Степанов («Осьминог»). Производством занимаются компании SoFilm и Papini Prod. Дистрибьютор — «Атмосфера кино». В широкий прокат картина выйдет в 2026 году.
В комедии обещают рассказать современную историю об отцах и детях. С актерским дебютом в комедии выступит стример Александр Зубарев, который предстанет перед зрителем в образе скуфа Аркадия. Для достоверного перевоплощения в главного героя актер в течение четырех месяцев брал занятия у кинокоуча, а cейчас ежедневно посвящает от трех до пяти часов сложному гриму. Роль его дочери исполнит певица и блогер Валя Карнавал.
«По сюжету Аркадий — обычный мужик, живущий в тени собственных разочарований, прячась за пивом, телевизором и любимой игрой в танчики. И по мнению абсолютно всех, даже самых близких друзей, он — эталонный скуф. Но все меняется, когда он узнает, что его родная дочь не пригласила его на собственную свадьбу», — говорится в анонсе. «Осознав, что это связано как с их сложными отношениями в прошлом, так и с его нынешним образом жизни, он решается на кардинальные перемены. Чтобы заслужить приглашение и лично повести дочь к алтарю, ему придется преобразиться не только внешне, но и внутренне», — описывает сюжет команда проекта.
Впервые о фильме стало известно в декабре 2024 года. В феврале появилась информация, что стример Александр Зубарев может сыграть главную роль в комедии «Скуф». Режиссер Алексей Степанов отмечал, что видит в картине огромный коммерческий потенциал. «Первый — на уровне сюжета, второй — на уровне артиста. Найдено шикарное решение по главному герою», — пояснял он.