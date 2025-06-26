Начались съемки комедии «Скуф»

«По сюжету Аркадий — обычный мужик, живущий в тени собственных разочарований, прячась за пивом, телевизором и любимой игрой в танчики. И по мнению абсолютно всех, даже самых близких друзей, он — эталонный скуф. Но все меняется, когда он узнает, что его родная дочь не пригласила его на собственную свадьбу», — говорится в анонсе. «Осознав, что это связано как с их сложными отношениями в прошлом, так и с его нынешним образом жизни, он решается на кардинальные перемены. Чтобы заслужить приглашение и лично повести дочь к алтарю, ему придется преобразиться не только внешне, но и внутренне», — описывает сюжет команда проекта.