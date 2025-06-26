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«Пятница!» выпустит комедию «Няня Оксана» с Олесей Иванченко. Сюжет похож на «Мою прекрасную няню»

Фото: @losenok1995

Олеся Иванченко исполнит главную роль в сериале «Няня Оксана». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе телеканала «Пятница!».

Сценарий картины похож на сюжет оригинального ситкома «Моя прекрасная няня» с Анастасией Заворотнюк и Сергеем Жигуновым в главных ролях. Шоу выходило на СТС с 2004 по 2006 год. В новом сериале главная героиня Оксана (Олеся Иванченко) из Краснодарского края прилетает к своему жениху в Москву, но он ее бросает. Оксана остается покорять столицу и случайно устраивается работать няней в семью вдовца-ресторатора с тремя детьми.

Для Олеси Иванченко это первая роль в кино. Как и героиня сериала, Иванченко родом из Краснодарского края. Девушка призналась, что это не единственное, что связывает ее с Оксаной.

«Исполнилась моя большая мечта об актерской карьере. Было очень сложно. Я много готовилась, ходила к психоаналитику, занималась с педагогами по речи. Мне очень нравится героиня сериала, она похожа на меня: такая же позитивная, легкая на подъем. И тоже родом из станицы», — рассказала Олеся Иванченко.

Роль вдовца и отца троих детей Ивана Самсонова исполнит актер Виктор Хориняк («Последний богатырь», «Кухня»). Информация о других актерах не уточняется. Производством сериала занимается компания Norm Production. Премьера шоу состоится на «Пятнице!» в сентябре, все серии также выйдут эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Premier.

Проект продолжает тренд на возвращение сериалов нулевых. Уже вышло три сезона новых «Папиных дочек», продолжение «Счастливых вместе» под названием «Букины», «Универ. 13 лет спустя» и «Универ. Молодые». Среди шоу ребут получили «Фабрика звезд» и «Последний герой». Обсуждаются также перезапуск «Молодежки» и «Каменской». Кинокритик Василий Говердовский ранее рассказал, откуда в России пошла мода на ремейки и какими они получились.

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