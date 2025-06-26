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София Коппола считает, что насилие в кино избыточно, когда в США «так много выстрелов»

Фото: Julien M.Hekimian/Getty Images

Режиссер София Коппола рассказала, что ей «не нравятся фильмы с насилием», пишет Variety.

«В моей стране так много насилия с применением огнестрельного оружия. На самом деле тяжело смотреть [такие] фильмы. Старые ковбои — это круто, но то, как насилие превозносится сейчас, расстраивает», — сказала Коппола, выступая на фестивале «Nouvelles Vagues» в Биаррице. «Темы насилия могут быть интересными или наводящими на размышления. Но, на самом деле, кровь не для меня», — поделилась она.

София добавила, что она «росла с одними мальчиками», и это подтолкнуло ее к развитию собственных вкусов. «Моя комната была моим очень женственным миром, потому что все остальное в моем мире было довольно мужским», — вспомнила режиссер.

София Коппола ранее рассказывала, что хотела перестать снимать кино после выхода фильма «Мария-Антуанетта». По словам постановщицы, управлять таким количеством людей было крайне тяжело: «Я была просто измотана, и мне казалось, что я больше не хочу этим заниматься».

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