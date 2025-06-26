Блогерша и защитница лис Микайла Рейнс покончила с собой. В последние годы она подвергалась травле

Как отмечает CBS, Микайла Рейнс основала приют Save A Fox в городе Лейквилл в 2017 году. Вскоре у нее возникли разногласия с городским советом из‑за нарушения условий содержания животных: она взяла в приют в два раза больше лис, чем было позволено, и расширила ограждение на участке. Тогда у нее отобрали разрешение, но всего за три месяца зоозащитнице удалось собрать пожертвований на 60 тыс. долларов и открыть более крупный приют рядом с городом Фэрбо.