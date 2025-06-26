Блогерша и защитница лис Микайла Рейнс покончила с собой. В последние годы она подвергалась травле

Сабрина Карпентер представила альтернативную обложку альбома после критики первоначальной
РБК: вести Красную книгу России будет департамент охоты
ИИ начнет сообщать о заполненных мусорных баках, заявили в Минприроды
Российского баскетболиста впервые выбрали в топ-10 драфта НБА
Стормзи получил почетную докторскую степень в Кембридже
Ученые открыли новый вид динозавров размером с собаку
Режиссером нового «Джеймса Бонда» станет Дени Вильнев
Комедия «Молодой Франкенштейн» превратится в сериал. Его создадут авторы «Чем мы заняты в тени»
MGM Television поставит сериал по роману «Парк-авеню» Рене Ахдие
Создатели «Дневников вампира» хотели бы выпустить новый спин-офф
Пи Дидди освободили от части обвинений
«Моральное дно»: Pims выпустила рекламу, где парень грубо трогает девушку ― и словила волну хейта
Умер музыкант Серж Фиори, солист группы Harmonium и победитель Берлинале
Джуд Лоу, Ана де Армас и Сидни Суини живут на острове в тизере «Эдема»
Сергей Жуков готовит российский ответ Лабубу — Бабайку со встроенным ИИ
Amazon выпустит фильм о куклах «Братц». Роль злодейки может исполнить Ким Кардашьян
Ченнинг Татум и Кирстен Данст появились в трейлере фильма «Грабитель с крыши»
Дэйзи Эдгар-Джонс получила главную роль в новой экранизации фильма «Разум и чувства»
В Москве и Переделкино пройдет фестиваль о благотворительности и НКО
Charli XCX начала делиться рецензиями на фильмы в тиктоке
Крошечные муравьи стали одним из самых разрушительных инвазивных видов в Германии
Психиатр помог Рейчел Зеглер справиться с плохими отзывами на «Белоснежку»
Вышел новый дублированный трейлер драмы «Прости, детка»
О свадебном платье принцессы Дианы сняли документальный фильм
Новая солистка Linkin Park сбрила волосы фанату прямо на сцене
Liver King арестовали в Техасе после того, как он вызвал Джо Рогана на бой
Вышел финальный трейлер «Фантастической четверки: Первые шаги»
В Анапе с туристов берут расписку о запрете купания из‑за мазута

Блогерша и защитница лис Микайла Рейнс покончила с собой. В последние годы она подвергалась травле

Фото: @saveafox_rescue

Защитница лис и блогерша Микайла Рейнс покончила с собой в возрасте 29 лет. Об этом в инстаграме* эмоционально сообщил ее муж Итан Рейнс, который не мог сдержать слез. Его обращение появилось в аккаунте приюта для лис Save A Fox в Миннесоте, который основала Рейнс.

«С самого детства она посвящала каждую минуту жизни животным — от того, чтобы перевести черепаху через дорогу, до спасения 500 лис с той ужасной зверофермы. Ее не интересовала слава, деньги или личная выгода», — сказал Рейнс.

По его словам, за свою жизнь Микайла спасла сотни животных, а еще была «замечательной женой и заботливой матерью». Итан отметил, что его жена «страдала от аутизма, депрессии, пограничного расстройства личности и других проблем» и активно выступала за информирование об аутизме.

Рейнс добавил, что в последние годы Микайла подвергалась серьезной травле в интернете — в том числе со стороны тех, кого она считала близкими друзьями. Супруг пояснил, что травля включала ложные обвинения, слухи и оскорбления, которые Микайла воспринимала очень остро, учитывая ее психологическое состояние. Эскалация травли в последние месяцы, особенно от близких друзей, стала, по его словам, последней каплей.

«Если вы можете сказать только гадость — просто промолчите. А если вы чувствуете себя потерянным и потерявшим надежду, пожалуйста, обратитесь за помощью — к друзьям, семье или на горячую линию», ― сказал Итан.

Как отмечает CBS, Микайла Рейнс основала приют Save A Fox в городе Лейквилл в 2017 году. Вскоре у нее возникли разногласия с городским советом из‑за нарушения условий содержания животных: она взяла в приют в два раза больше лис, чем было позволено, и расширила ограждение на участке. Тогда у нее отобрали разрешение, но всего за три месяца зоозащитнице удалось собрать пожертвований на 60 тыс. долларов и открыть более крупный приют рядом с городом Фэрбо.

Микайла рассказывала, что начала заботиться о животных еще в подростковом возрасте, а первую лису приютила в 19 лет.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям