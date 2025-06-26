Блогерша и защитница лис Микайла Рейнс покончила с собой. В последние годы она подвергалась травле

Защитница лис и блогерша Микайла Рейнс покончила с собой в возрасте 29 лет. Об этом в инстаграме* эмоционально сообщил ее муж Итан Рейнс, который не мог сдержать слез. Его обращение появилось в аккаунте приюта для лис Save A Fox в Миннесоте, который основала Рейнс.
«С самого детства она посвящала каждую минуту жизни животным — от того, чтобы перевести черепаху через дорогу, до спасения 500 лис с той ужасной зверофермы. Ее не интересовала слава, деньги или личная выгода», — сказал Рейнс.
По его словам, за свою жизнь Микайла спасла сотни животных, а еще была «замечательной женой и заботливой матерью». Итан отметил, что его жена «страдала от аутизма, депрессии, пограничного расстройства личности и других проблем» и активно выступала за информирование об аутизме.
Рейнс добавил, что в последние годы Микайла подвергалась серьезной травле в интернете — в том числе со стороны тех, кого она считала близкими друзьями. Супруг пояснил, что травля включала ложные обвинения, слухи и оскорбления, которые Микайла воспринимала очень остро, учитывая ее психологическое состояние. Эскалация травли в последние месяцы, особенно от близких друзей, стала, по его словам, последней каплей.
«Если вы можете сказать только гадость — просто промолчите. А если вы чувствуете себя потерянным и потерявшим надежду, пожалуйста, обратитесь за помощью — к друзьям, семье или на горячую линию», ― сказал Итан.
Как отмечает CBS, Микайла Рейнс основала приют Save A Fox в городе Лейквилл в 2017 году. Вскоре у нее возникли разногласия с городским советом из‑за нарушения условий содержания животных: она взяла в приют в два раза больше лис, чем было позволено, и расширила ограждение на участке. Тогда у нее отобрали разрешение, но всего за три месяца зоозащитнице удалось собрать пожертвований на 60 тыс. долларов и открыть более крупный приют рядом с городом Фэрбо.
Микайла рассказывала, что начала заботиться о животных еще в подростковом возрасте, а первую лису приютила в 19 лет.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.