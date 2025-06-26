РБК: вести Красную книгу России будет департамент охоты

Арамилева посетовала на то, что в Красную книгу заносятся виды, по которым нет достоверных данных о численности и местах обитания. Кроме того, по ее словам, в экспертные секции входят специалисты, которые просят внести «свои» виды и потом противятся предложениям пересмотреть их статус. В результате «эта книга достигла 5 килограммов», считает чиновница.