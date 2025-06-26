РБК: вести Красную книгу России будет департамент охоты

Минприроды передало департаменту охоты работу над Красной книгой, пишет РБК со ссылкой на источники.
Теперь департамент охоты будет заносить и исключать из Красной книги животных и растения, а также проводить мониторинг объектов и выполнять другие функции. До этого книгой занимался Департамент регулирования особо охраняемых природных территорий. Одновременно с этим в департаменте охоты появился новый директор — Татьяна Арамилева, с 2013 года возглавлявшая ассоциацию Росохотрыболовсоюза.
Как отмечает РБК, в своем недавнем выступлении на Петербургском юридическом форуме Арамилева вспомнила фразу: «Охота — это наиболее действенный механизм защиты редких и исчезающих видов». Она сделала вывод, что Красная книга — это пассивный инструмент защиты биоразнообразия, а охота — активный инструмент такой защиты.
Арамилева посетовала на то, что в Красную книгу заносятся виды, по которым нет достоверных данных о численности и местах обитания. Кроме того, по ее словам, в экспертные секции входят специалисты, которые просят внести «свои» виды и потом противятся предложениям пересмотреть их статус. В результате «эта книга достигла 5 килограммов», считает чиновница.
РБК связался с Татьяной Арамилевой; она посоветовала обратиться в пресс-службу Минприроды. В Минприроды отметили, что ведением Красной книги занимается Всероссийский научно-исследовательский институт «Экология» (ВНИИ «Экология»), а решение о включении или исключении того или иного вида животных или растений из краснокнижного списка принимает комиссия при Минприроды, консультируясь с общественными организациями.
Биологи считают опасными смену руководства в департаменте охоты и передачу ему Красной книги. «Позиция Татьяны Арамилевой по поводу Красной книги хорошо известна многим зоологам, работающим в том числе в природоохранной сфере. Ничего хорошего не выйдет», — говорит научный сотрудник Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН Сергей Колчин.