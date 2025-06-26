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ИИ начнет сообщать о заполненных мусорных баках, заявили в Минприроды

Фото: Pawel Czerwinski/Unsplash

Искусственный интеллект в ближайшее время научится распознавать заполненность мусорных баков и сообщать о необходимости вывезти отходы. Об этом сообщил РИА «Новости» заместитель главы Минприроды Денис Буцаев.

«Сейчас у нас искусственный интеллект широко задействован в работе по оценке заполненности мусорных баков. Есть нюансы, связанные с корректностью распознавания изображений и оценкой количества отходов, но те наработки, которые были сделаны в начале года, уже к текущему моменту в значительной степени улучшены», — пояснил чиновник.

Он добавил, что искусственный интеллект применяется и для оценки состояния мусорных полигонов, в том числе для контроля за скоплениями птиц. «Мы уверены, что в самое ближайшее время уровень распознавания с сегодняшних 85% повысится до 90% и более», — сказал Буцаев.

ИИ в России применяется и другими чиновниками. В Благовещенске на госдолжность недавно назначили искусственный интеллект. Он заработал в аппарате бизнес-омбудсмена Игоря Радченко. Такое назначение может быть первым в России.

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