ИИ начнет сообщать о заполненных мусорных баках, заявили в Минприроды

Искусственный интеллект в ближайшее время научится распознавать заполненность мусорных баков и сообщать о необходимости вывезти отходы. Об этом сообщил РИА «Новости» заместитель главы Минприроды Денис Буцаев.
«Сейчас у нас искусственный интеллект широко задействован в работе по оценке заполненности мусорных баков. Есть нюансы, связанные с корректностью распознавания изображений и оценкой количества отходов, но те наработки, которые были сделаны в начале года, уже к текущему моменту в значительной степени улучшены», — пояснил чиновник.
Он добавил, что искусственный интеллект применяется и для оценки состояния мусорных полигонов, в том числе для контроля за скоплениями птиц. «Мы уверены, что в самое ближайшее время уровень распознавания с сегодняшних 85% повысится до 90% и более», — сказал Буцаев.
ИИ в России применяется и другими чиновниками. В Благовещенске на госдолжность недавно назначили искусственный интеллект. Он заработал в аппарате бизнес-омбудсмена Игоря Радченко. Такое назначение может быть первым в России.