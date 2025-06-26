Российского баскетболиста впервые выбрали в топ-10 драфта НБА

19-летнего защитника из Москвы под восьмым номером выбрал клуб «Бруклин Нетс». Генеральный менеджер команды Шон Маркс так объяснил выбор в пользу Демина: «Думаю, в первую очередь мы ориентировались на его IQ. Мы смотрели, как он играет, как он двигает мяч, вовлекает в процесс своих товарищей по команде. Очевидно, у него отличные габариты для его позиции. Его рост составляет 206 см, и он может двигаться и играть без мяча. Нам нравилось наблюдать за ним в NCAA в его команде, а затем у нас было много возможностей увидеть его в Бруклине и встретиться с ним. Его защита великолепна, он отлично обороняется против пик-н-роллов. У него много хороших качеств».