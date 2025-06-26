Российского баскетболиста впервые выбрали в топ-10 драфта НБА

Егор Демин стал первым российским баскетболистом, которого выбрали в числе первых десяти игроков на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Драфтом называют процедуру отбора клубами игроков, которые хотят выступать в лиге.
19-летнего защитника из Москвы под восьмым номером выбрал клуб «Бруклин Нетс». Генеральный менеджер команды Шон Маркс так объяснил выбор в пользу Демина: «Думаю, в первую очередь мы ориентировались на его IQ. Мы смотрели, как он играет, как он двигает мяч, вовлекает в процесс своих товарищей по команде. Очевидно, у него отличные габариты для его позиции. Его рост составляет 206 см, и он может двигаться и играть без мяча. Нам нравилось наблюдать за ним в NCAA в его команде, а затем у нас было много возможностей увидеть его в Бруклине и встретиться с ним. Его защита великолепна, он отлично обороняется против пик-н-роллов. У него много хороших качеств».
До этого самый высокий уровень драфта среди россиян был у Ярослава Королева. Его под 12-м номером в 2005 году выбрал «Лос-Анджелес Клипперс». В 2007-м Королев покинул клуб. Самым успешным игроком из России в НБА был Андрей Кириленко — его в 1999 году взял клуб «Юта Джаз» под 24-м номером.
За всю историю североамериканской лиги лишь десять российских баскетболистов выбирали на драфте. Первым был Андрей Фетисов, которого в 1994 году под номером 36 взял «Бостон Селтикс».
Егор Демин ― сын бывшего баскетболиста «Химок» и пермского «Урал-Грейта» Владимира Демина. С 2021 года Егор выступал за мадридский «Реал», а в 2024 году отправился в США, где играл за команду Университета Бригама Янга.