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Стормзи получил почетную докторскую степень в Кембридже

Фото: Joe Giddens — PA Images/Getty Images

Кембриджский университет удостоил почетной докторской степени в области права рэпера Стормзи. Так вуз отметил вклад музыканта в поддержку чернокожих студентов, поступающих в высшие учебные заведения, сообщает The Guardian.

Стормзи присвоили степень доктора права за его стипендиальную программу, финансирующую обучение чернокожих студентов из Великобритании в Кембридже.

Рэпер запустил эту программу в 2018 году, и с тех пор 56 студентов получили финансовую поддержку от его фонда #Merky Foundation и банка HSBC UK: им полностью оплатили учебу и расходы на проживание.

«Стипендиальная программа Стормзи оказала трансформирующее воздействие, и мы гордимся тем, что отмечаем его работу этой степенью», ― отметила ректор Кембриджа Дебора Прентис.

Это не единственный благотворительный проект рэпера. Он также запустил книжное издательство #Merky Books, поддерживающее чернокожих британских авторов, и купил футбольный клуб AFC Croydon Athletic из южного Лондона с целью превратить его в «общественный актив».

Да и эта почетная степень для Стормзи — не первая. В 2022 году он был отмечен Университетом Эксетера за «выдающиеся достижения в области благотворительности и расширения доступа к высшему образованию».

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