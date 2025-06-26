Стормзи получил почетную докторскую степень в Кембридже

Кембриджский университет удостоил почетной докторской степени в области права рэпера Стормзи. Так вуз отметил вклад музыканта в поддержку чернокожих студентов, поступающих в высшие учебные заведения, сообщает The Guardian.
Стормзи присвоили степень доктора права за его стипендиальную программу, финансирующую обучение чернокожих студентов из Великобритании в Кембридже.
Рэпер запустил эту программу в 2018 году, и с тех пор 56 студентов получили финансовую поддержку от его фонда #Merky Foundation и банка HSBC UK: им полностью оплатили учебу и расходы на проживание.
«Стипендиальная программа Стормзи оказала трансформирующее воздействие, и мы гордимся тем, что отмечаем его работу этой степенью», ― отметила ректор Кембриджа Дебора Прентис.
Это не единственный благотворительный проект рэпера. Он также запустил книжное издательство #Merky Books, поддерживающее чернокожих британских авторов, и купил футбольный клуб AFC Croydon Athletic из южного Лондона с целью превратить его в «общественный актив».
Да и эта почетная степень для Стормзи — не первая. В 2022 году он был отмечен Университетом Эксетера за «выдающиеся достижения в области благотворительности и расширения доступа к высшему образованию».