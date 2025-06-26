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Ученые открыли новый вид динозавров размером с собаку

Фото: wikipedia.org

Ученые обнаружили новый вид динозавров, который был размером с лабрадора-ретривера. Об этом пишет CNN.

Вид по названием Enigmacursor mollyborthwickae обитал на территории современных Соединенных Штатов около 150 млн лет назад вместе с такими динозаврами, как стегозавр и диплодок. Окаменелые останки найденного динозавра извлекли в 2021–2022 годах в штате Колорадо. Череп и часть позвоночника плохо сохранились, поэтому сначала было трудно определить точную длину животного.

Динозавр ходил на двух длинных задних ногах. Он отличался от других известных видов строением бедренной кости. Его ближайшим родственником может быть Yandusaurus hongheenis, живший в Китае и достигавший длины около 3 метров.

«Эти очень маленькие травоядные динозавры встречаются довольно редко. Практически целые скелеты находятся нечасто, поэтому они плохо изучены», — рассказал CNN профессор Пол Барретт, научный сотрудник Лондонского музея естественной истории, который был одним из руководителей исследования. Скелет будет экспонироваться в Музее естественной истории с 26 июня.

По словам Барретта, новые виды динозавров обнаруживаются или идентифицируются примерно раз в неделю. Но такие маленькие виды встречаются гораздо реже, потому что исследователи не замечают их в поисках более крупных и впечатляющих динозавров. Кроме того, мелкие скелеты с большей вероятностью будут разорваны на части хищниками и падальщиками.

В прошлом году в Альпах туристы нашли следы доисторических рептилий. Отпечатки стали заметны из‑за таяния снега и льда, вызванного климатическим кризисом. По словам экспертов, возраст обнаруженных следов в горном массиве Вальтеллина-Ороби в Ломбардии составляет 280 млн лет и датируется пермским периодом — эпохой, предшествовавшей появлению динозавров.

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