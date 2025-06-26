Ученые открыли новый вид динозавров размером с собаку

По словам Барретта, новые виды динозавров обнаруживаются или идентифицируются примерно раз в неделю. Но такие маленькие виды встречаются гораздо реже, потому что исследователи не замечают их в поисках более крупных и впечатляющих динозавров. Кроме того, мелкие скелеты с большей вероятностью будут разорваны на части хищниками и падальщиками.