Режиссером нового «Джеймса Бонда» станет Дени Вильнев

«Одни из моих самых ранних воспоминаний о кино связаны с 007. Я вырос, смотря фильмы о Джеймсе Бонде вместе с отцом, начиная с „Доктора Ноу“ с Шоном Коннери. Я убежденный фанат Бонда. Для меня это священная территория. Я намерен чтить традиции и открыть путь для многих новых миссий. Это большая ответственность, но в то же время невероятно волнующая для меня и огромная честь», — прокомментировал Вильнев.