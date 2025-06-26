Режиссером нового «Джеймса Бонда» станет Дени Вильнев

Сабрина Карпентер представила альтернативную обложку альбома после критики первоначальной
Комедия «Молодой Франкенштейн» превратится в сериал. Его создадут авторы «Чем мы заняты в тени»
MGM Television поставит сериал по роману «Парк авеню» Рене Ахдие
Создатели «Дневников вампира» хотели бы выпустить новый спин-офф
Пи Дидди освободили от части обвинений
«Моральное дно»: Pims выпустили рекламу, где парень грубо трогает девушку ― и словили волну хейта
Умер музыкант Серж Фиори, солист группы Harmonium и победитель Берлинале
Джуд Лоу, Ана де Армас и Сидни Суини живут на острове в тизере «Эдема»
Сергей Жуков готовит российский ответ Лабубу — Бабайку со встроенным ИИ
Amazon выпустит фильм о куклах «Братц». Роль злодейки может исполнить Ким Кардашьян
Ченнинг Татум и Кирстен Данст появились в трейлере фильма «Грабитель с крыши»
Дэйзи Эдгар-Джонс получила главную роль в новой экранизации фильма «Разум и чувства»
В Москве и Переделкино пройдет фестиваль о благотворительности и НКО
Charli XCX начала делиться рецензиями на фильмы в тиктоке
Крошечные муравьи стали одним из самых разрушительных инвазивных видов в Германии
Психиатр помог Рейчел Зеглер справиться с плохими отзывами на «Белоснежку»
Вышел новый дублированный трейлер драмы «Прости, детка»
О свадебном платье принцессы Дианы сняли документальный фильм
Новая солистка Linkin Park сбрила волосы фанату прямо на сцене
Liver King арестовали в Техасе после того, как он вызвал Джо Рогана на бой
Вышел финальный трейлер «Фантастической четверки: Первые шаги»
В Анапе с туристов берут расписку о запрете купания из‑за мазута
В Москве напрокат стали доступны 300 электроскутеров
Marvel представила новый трейлер сериала «Железное Сердце»
Сет Роген боится, что его отменят за запись с одного из кастингов: «Сожгите эту запись»
Организаторы фестиваля «Круто» проведут велопробег «Москва — Крутояк»
Okko представил тизер нового драмеди «Циники»
В России начало расти число исполнителей, собравших стадионные концерты

Режиссером нового «Джеймса Бонда» станет Дени Вильнев

Фото: Film Nation Entertainment

Дени Вильнев станет режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде, пишет The Hollywood Reporter.

«Одни из моих самых ранних воспоминаний о кино связаны с 007. Я вырос, смотря фильмы о Джеймсе Бонде вместе с отцом, начиная с „Доктора Ноу“ с Шоном Коннери. Я убежденный фанат Бонда. Для меня это священная территория. Я намерен чтить традиции и открыть путь для многих новых миссий. Это большая ответственность, но в то же время невероятно волнующая для меня и огромная честь», — прокомментировал Вильнев.

В 2021 году в выпуске подкаста «Happy Sad Confused» Вильнев сказал: «Я бы очень хотел однажды снять фильм о Джеймсе Бонде». Пока неясно, когда начнется производство фильма, но в настоящее время ведутся поиски сценариста. Таня Лапуант, жена Вильнева, выступит в качестве исполнительного продюсера.

Последней картиной Вильнева стала вторая часть «Дюны», которая заработала в прокате более 700 млн долларов и несколько номинаций на премию «Оскар», в том числе за лучший фильм, лучший звук и лучшие визуальные эффекты. В настоящее время Дени также готовится к работе над третьим фильмом съемки, съемки которого запланированы на это лето.

Новый проект станет 26-м фильмом франшизы и продолжением фильма «Нет времени умирать» 2021 года, который был снят режиссером Кэри Фукунагой. В начале этого года студия Amazon MGM получила творческий контроль над франшизой Джеймса Бонда.

Расскажите друзьям