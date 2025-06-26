Режиссером нового «Джеймса Бонда» станет Дени Вильнев

Дени Вильнев станет режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде, пишет The Hollywood Reporter.
«Одни из моих самых ранних воспоминаний о кино связаны с 007. Я вырос, смотря фильмы о Джеймсе Бонде вместе с отцом, начиная с „Доктора Ноу“ с Шоном Коннери. Я убежденный фанат Бонда. Для меня это священная территория. Я намерен чтить традиции и открыть путь для многих новых миссий. Это большая ответственность, но в то же время невероятно волнующая для меня и огромная честь», — прокомментировал Вильнев.
В 2021 году в выпуске подкаста «Happy Sad Confused» Вильнев сказал: «Я бы очень хотел однажды снять фильм о Джеймсе Бонде». Пока неясно, когда начнется производство фильма, но в настоящее время ведутся поиски сценариста. Таня Лапуант, жена Вильнева, выступит в качестве исполнительного продюсера.
Последней картиной Вильнева стала вторая часть «Дюны», которая заработала в прокате более 700 млн долларов и несколько номинаций на премию «Оскар», в том числе за лучший фильм, лучший звук и лучшие визуальные эффекты. В настоящее время Дени также готовится к работе над третьим фильмом съемки, съемки которого запланированы на это лето.
Новый проект станет 26-м фильмом франшизы и продолжением фильма «Нет времени умирать» 2021 года, который был снят режиссером Кэри Фукунагой. В начале этого года студия Amazon MGM получила творческий контроль над франшизой Джеймса Бонда.