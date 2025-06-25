Комедия «Молодой Франкенштейн» превратится в сериал. Его создадут авторы «Чем мы заняты в тени»

Пародийная комедия «Молодой Франкенштейн» 1974 года превратится в сериал. Об этом сообщил Deadline.
Проект заказал телеканал FX, он получил название «Очень молодой Франкенштейн». Сценарист оригинального фильма Мел Брукс заявил, что благословил авторов будущего ремейка. Он выступит исполнительным продюсером шоу.
«Очень молодого Франкенштейна» представят создатели сериала «Чем мы заняты в тени»: Стефани Робинсон, Тайка Вайтити и Гарретт Баш. Робинсон станет сценаристом и шоураннером проекта, Вайтити срежиссирует пилотный эпизод.
В команде ремейка также числятся Кевил Солтер и Майкл Грускофф. Детали сюжета проекта пока держатся в секрете. Кастинг артистов еще не начался.
«Молодой Франкенштейн» был пародией на классические хоррор-фильмы. Главную роль в фильме сыграл Джин Уайлдер. Он же написал сценарий совместно с Бруксом. Уайлдер предстал в образе Фредерика Франкенштейна, внука безумного ученого Виктора Франкенштейна, мечтающего доказать, что его дед не был сумасшедшим.
Проекты Брукса ранее уже становились основой для современных сериалов. Фильм «Всемирная история, часть 1» 1981 года получил в 2023 году продолжение в виде комедийного сериала «Всемирная история, часть 2» — его выпустил Hulu. А Amazon MGM+ в настоящее время снимает сиквел «Космических яиц» 1987 года.