Комедия «Молодой Франкенштейн» превратится в сериал. Его создадут авторы «Чем мы заняты в тени»

«Молодой Франкенштейн» был пародией на классические хоррор-фильмы. Главную роль в фильме сыграл Джин Уайлдер. Он же написал сценарий совместно с Бруксом. Уайлдер предстал в образе Фредерика Франкенштейна, внука безумного ученого Виктора Франкенштейна, мечтающего доказать, что его дед не был сумасшедшим.