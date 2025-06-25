Комедия «Молодой Франкенштейн» превратится в сериал. Его создадут авторы «Чем мы заняты в тени»

Сабрина Карпентер представила альтернативную обложку альбома после критики первоначальной
MGM Television поставит сериал по роману «Парк авеню» Рене Ахдие
Создатели «Дневников вампира» хотели бы выпустить новый спин-офф
Пи Дидди освободили от части обвинений
«Моральное дно»: Pims выпустили рекламу, где парень грубо трогает девушку ― и словили волну хейта
Умер музыкант Серж Фиори, солист группы Harmonium и победитель Берлинале
Джуд Лоу, Ана де Армас и Сидни Суини живут на острове в тизере «Эдема»
Сергей Жуков готовит российский ответ Лабубу — Бабайку со встроенным ИИ
Amazon выпустит фильм о куклах «Братц». Роль злодейки может исполнить Ким Кардашьян
Ченнинг Татум и Кирстен Данст появились в трейлере фильма «Грабитель с крыши»
Дэйзи Эдгар-Джонс получила главную роль в новой экранизации фильма «Разум и чувства»
В Москве и Переделкино пройдет фестиваль о благотворительности и НКО
Charli XCX начала делиться рецензиями на фильмы в тиктоке
Крошечные муравьи стали одним из самых разрушительных инвазивных видов в Германии
Психиатр помог Рейчел Зеглер справиться с плохими отзывами на «Белоснежку»
Вышел новый дублированный трейлер драмы «Прости, детка»
О свадебном платье принцессы Дианы сняли документальный фильм
Новая солистка Linkin Park сбрила волосы фанату прямо на сцене
Liver King арестовали в Техасе после того, как он вызвал Джо Рогана на бой
Вышел финальный трейлер «Фантастической четверки: Первые шаги»
В Анапе с туристов берут расписку о запрете купания из‑за мазута
В Москве напрокат стали доступны 300 электроскутеров
Marvel представила новый трейлер сериала «Железное Сердце»
Сет Роген боится, что его отменят за запись с одного из кастингов: «Сожгите эту запись»
Организаторы фестиваля «Круто» проведут велопробег «Москва — Крутояк»
Okko представил тизер нового драмеди «Циники»
В России начало расти число исполнителей, собравших стадионные концерты
В Москве ожидается потепление до 25 градусов в начале июля

Комедия «Молодой Франкенштейн» превратится в сериал. Его создадут авторы «Чем мы заняты в тени»

Кадр: Crossbow Productions

Пародийная комедия «Молодой Франкенштейн» 1974 года превратится в сериал. Об этом сообщил Deadline.

Проект заказал телеканал FX, он получил название «Очень молодой Франкенштейн». Сценарист оригинального фильма Мел Брукс заявил, что благословил авторов будущего ремейка. Он выступит исполнительным продюсером шоу.

«Очень молодого Франкенштейна» представят создатели сериала «Чем мы заняты в тени»: Стефани Робинсон, Тайка Вайтити и Гарретт Баш. Робинсон станет сценаристом и шоураннером проекта, Вайтити срежиссирует пилотный эпизод.

В команде ремейка также числятся Кевил Солтер и Майкл Грускофф. Детали сюжета проекта пока держатся в секрете. Кастинг артистов еще не начался.

«Молодой Франкенштейн» был пародией на классические хоррор-фильмы. Главную роль в фильме сыграл Джин Уайлдер. Он же написал сценарий совместно с Бруксом. Уайлдер предстал в образе Фредерика Франкенштейна, внука безумного ученого Виктора Франкенштейна, мечтающего доказать, что его дед не был сумасшедшим.

Проекты Брукса ранее уже становились основой для современных сериалов. Фильм «Всемирная история, часть 1» 1981 года получил в 2023 году продолжение в виде комедийного сериала «Всемирная история, часть 2» — его выпустил Hulu. А Amazon MGM+ в настоящее время снимает сиквел «Космических яиц» 1987 года.

Расскажите друзьям