MGM Television поставит сериал по роману «Парк авеню» Рене Ахдие

Компания MGM Television выпустит сериал по роману «Парк авеню» американо-корейской писательницы Рене Ахдие, известной по таким книгам как «Ярость и рассвет» и «Пламя в тумане». Об этом написал Deadline.
Сценаристом и исполнительным продюсером экранизации будет Джоанна Ли, работавшая над «Дюной» и «Скандалом». Над шоу поработает продакшн-студия Escape Artists в рамках сотрудничества с MGM.
«Парк авеню» — новый роман Ахдие, опубликованный 3 июня. MGM приобрела права на адаптацию книги еще летом 2024 года. По информации СМИ, несколько студий претендовали на покупку.
Книгу выпустил издательский дом Flatiron Books, ее редактором стала Кэролайн Блик. В романе рассказали о амбициозной юристке, которая втягивается в урегулирование кризиса одного из самых непредсказумых клиентов ее фирмы — семьи Пак.
Героиня, по сюжету, оказывается в мире политических интриг и семейных подлостей. Чем больше она погружается в роскошную жизнь Паков, тем больше их секретов узнает. Некоторые из них оказываются мрачными и даже жуткими.
«Персонажи Ахдие богато проработаны, что позволяет создать глубокое и увлекательное повествование. Сериал находится в надежных руках, так как наш талантливый шоураннер Джоанна Ли встала у руля», — отметила Линдси Слоун, глава MGM US Scripted Television и Amazon MGM Studios.
«Парк авеню» сравнивают с «Белым лотосом» и «Безумно богатыми азиатами». Его телеадаптация будет новым совместным проектом Escape Artists и MGM Television, ранее компании выпустили сериал «Предприятие „Божий дар“».
«Если бы кто‑то сказал мне, что моя книга о корейско-американских иммигрантах найдет отклик у стольких людей из всех слоев общества, я бы не поверила. Я безмерно благодарна за страсть и мастерство, которые эта команда и Джоанна Ли привнесли в этот проект», — прокомментировала Ахдие.
Рене Ахдие выросла в Сеуле, а позднее переехала в США. Она окончила Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл и в 2015 году опубликовала свое первое литературное произведение — повесть «Ярость и рассвет», переосмысляющую классический сюжет «Тысячи и одной ночи».
Книга стала началом серии: в 2016 году писательница представила новый роман и несколько рассказов в дополнение к «Ярости и рассвету». Студия Imagine Entertainment приобрела права на экранизацию серии в 2017 году.
Тогда же Ахдие обратилась к восточноазиатским корням и запустила новый цикл «Пламя в тумане», в него вошли четыре книги. В 2019 году в печать вышла первая часть серии «Красавица», на сегодняшний день в ней также четыре романа.