MGM Television поставит сериал по роману «Парк авеню» Рене Ахдие

Сабрина Карпентер представила альтернативную обложку альбома после критики первоначальной
Создатели «Дневников вампира» хотели бы выпустить новый спин-офф
Пи Дидди освободили от части обвинений
«Моральное дно»: Pims выпустили рекламу, где парень грубо трогает девушку ― и словили волну хейта
Умер музыкант Серж Фиори, солист группы Harmonium и победитель Берлинале
Джуд Лоу, Ана де Армас и Сидни Суини живут на острове в тизере «Эдема»
Сергей Жуков готовит российский ответ Лабубу — Бабайку со встроенным ИИ
Amazon выпустит фильм о куклах «Братц». Роль злодейки может исполнить Ким Кардашьян
Ченнинг Татум и Кирстен Данст появились в трейлере фильма «Грабитель с крыши»
Дэйзи Эдгар-Джонс получила главную роль в новой экранизации фильма «Разум и чувства»
В Москве и Переделкино пройдет фестиваль о благотворительности и НКО
Charli XCX начала делиться рецензиями на фильмы в тиктоке
Крошечные муравьи стали одним из самых разрушительных инвазивных видов в Германии
Психиатр помог Рейчел Зеглер справиться с плохими отзывами на «Белоснежку»
Вышел новый дублированный трейлер драмы «Прости, детка»
О свадебном платье принцессы Дианы сняли документальный фильм
Новая солистка Linkin Park сбрила волосы фанату прямо на сцене
Liver King арестовали в Техасе после того, как он вызвал Джо Рогана на бой
Вышел финальный трейлер «Фантастической четверки: Первые шаги»
В Анапе с туристов берут расписку о запрете купания из‑за мазута
В Москве напрокат стали доступны 300 электроскутеров
Marvel представила новый трейлер сериала «Железное Сердце»
Сет Роген боится, что его отменят за запись с одного из кастингов: «Сожгите эту запись»
Организаторы фестиваля «Круто» проведут велопробег «Москва — Крутояк»
Okko представил тизер нового драмеди «Циники»
В России начало расти число исполнителей, собравших стадионные концерты
В Москве ожидается потепление до 25 градусов в начале июля
«Это настоящий ужас»: вышел трейлер хоррора «Странный урожай» от режиссера «Искателей могил»

MGM Television поставит сериал по роману «Парк авеню» Рене Ахдие

Фото: reneeahdieh

Компания MGM Television выпустит сериал по роману «Парк авеню» американо-корейской писательницы Рене Ахдие, известной по таким книгам как «Ярость и рассвет» и «Пламя в тумане». Об этом написал Deadline.

Сценаристом и исполнительным продюсером экранизации будет Джоанна Ли, работавшая над «Дюной» и «Скандалом». Над шоу поработает продакшн-студия Escape Artists в рамках сотрудничества с MGM.

«Парк авеню» — новый роман Ахдие, опубликованный 3 июня. MGM приобрела права на адаптацию книги еще летом 2024 года. По информации СМИ, несколько студий претендовали на покупку.

Книгу выпустил издательский дом Flatiron Books, ее редактором стала Кэролайн Блик. В романе рассказали о амбициозной юристке, которая втягивается в урегулирование кризиса одного из самых непредсказумых клиентов ее фирмы — семьи Пак.

Героиня, по сюжету, оказывается в мире политических интриг и семейных подлостей. Чем больше она погружается в роскошную жизнь Паков, тем больше их секретов узнает. Некоторые из них оказываются мрачными и даже жуткими.

«Персонажи Ахдие богато проработаны, что позволяет создать глубокое и увлекательное повествование. Сериал находится в надежных руках, так как наш талантливый шоураннер Джоанна Ли встала у руля», — отметила Линдси Слоун, глава MGM US Scripted Television и Amazon MGM Studios.

«Парк авеню» сравнивают с «Белым лотосом» и «Безумно богатыми азиатами». Его телеадаптация будет новым совместным проектом Escape Artists и MGM Television, ранее компании выпустили сериал «Предприятие „Божий дар“».

«Если бы кто‑то сказал мне, что моя книга о корейско-американских иммигрантах найдет отклик у стольких людей из всех слоев общества, я бы не поверила. Я безмерно благодарна за страсть и мастерство, которые эта команда и Джоанна Ли привнесли в этот проект», — прокомментировала Ахдие.

Рене Ахдие выросла в Сеуле, а позднее переехала в США. Она окончила Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл и в 2015 году опубликовала свое первое литературное произведение — повесть «Ярость и рассвет», переосмысляющую классический сюжет «Тысячи и одной ночи».

Книга стала началом серии: в 2016 году писательница представила новый роман и несколько рассказов в дополнение к «Ярости и рассвету». Студия Imagine Entertainment приобрела права на экранизацию серии в 2017 году.

Тогда же Ахдие обратилась к восточноазиатским корням и запустила новый цикл «Пламя в тумане», в него вошли четыре книги. В 2019 году в печать вышла первая часть серии «Красавица», на сегодняшний день в ней также четыре романа.

Расскажите друзьям
Теги:
Amazon