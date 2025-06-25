MGM Television поставит сериал по роману «Парк авеню» Рене Ахдие

«Если бы кто‑то сказал мне, что моя книга о корейско-американских иммигрантах найдет отклик у стольких людей из всех слоев общества, я бы не поверила. Я безмерно благодарна за страсть и мастерство, которые эта команда и Джоанна Ли привнесли в этот проект», — прокомментировала Ахдие.