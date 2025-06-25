СМИ: Аарон Соркин снимет сиквел «Социальной сети»

Сценарист фильмов «Человек, который изменил все» и «Стив Джобс» Аарон Соркин работает над сиквелом ленты «Социальная сеть», за которую он получил премию «Оскар». Об этом сообщил Deadline.
Соркин намерен сам стать режиссером будущей картины. По информации инсайдеров, фильм будет не прямым продолжением истории, рассказанной в 2010 году, а скорее ее дополнением.
Лента, как предполагается, исследует истоки того, что стало крупнейшей социальной медиаплатформой в мире. Ее продюсерами выступят Соркин, Тодд Блэк («Знамение»), Питер Райс («28 лет спустя»), Стюарт Бессер («Большая игра»).
В основу проекта ляжет серия статей «The Facebook Files» Джеффа Хоровица из Wall Street Journal, опубликованная в 2021 году. Материалы журналиста раскрыли внутренние механизмы работы соцсети и указали на причиняемый ею вред.
«Социальная сеть» вышла на экраны в 2010 году, фильм снял режиссер Дэвид Финчер по сценарию Соркина, основанном на романе Бена Мезрича «Миллионеры поневоле». Картина собрала в мировом прокате 226 млн долларов. Ее номинировали на восемь премий «Оскар», лента получила три.
Соркин выражал заинтересованность в продолжении истории, но не мог найти нужный ракурс. После штурма Капитолия в январе 2020 года сценарист заявил, что хотел бы рассказать о роли Facebook* в политических событиях.
Тем не менее, Соркин, как отмечают источники, не намерен сосредотачиваться только на событиях 2020 года. Он хочет показать влияние соцсетей на подростков и детей, а также связь их и уровня насилия как в США, так и за их пределами.