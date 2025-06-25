Создатели «Дневников вампира» хотели бы снять новый спин-офф

«У Бретта [Мэтьюза], Кевина [Уильямсона] и у меня есть идея, которая зреет в наших головах, но у нас пока нет времени изложить ее на бумаге. Но мы определенно хотим заняться еще одной ветвью дерева. Думаю, это только вопрос времени», — говорила она.