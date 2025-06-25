Создатели «Дневников вампира» хотели бы снять новый спин-офф

Создательница сериала «Дневники вампира» Джули Плек призналась в разговоре с TV Line, что хотела бы создать новый спин-офф проекта. Об этом написал Collider.
Плек рассказала, что у нее были идеи для новых историй во вселенной «Дневников вампира» сразу после того, как завершились другие спин-оффы — «Древние» и «Наследие». Если ей предложат экранизировать их, Плек немедленно приступит к работе.
«Дневники вампира» выходили на телеканале The CW с 2009 по 2017 год. Шоу рассказало о встрече двух братьем-вампиров с юной девушкой из города Мистик-Фоллс. Сериал получил спин-офф «Древние» — он выходил с 2013 по 2017 год.
Когда оба сериала завершились, на экраны вышел проект «Наследие». Он рассказал о детях героев «Древних» и «Дневников вампира». Это шоу продолжалось вплоть до 2022 года. После его окончания Плек заявляла, что «надежда на будущее есть».
«У Бретта [Мэтьюза], Кевина [Уильямсона] и у меня есть идея, которая зреет в наших головах, но у нас пока нет времени изложить ее на бумаге. Но мы определенно хотим заняться еще одной ветвью дерева. Думаю, это только вопрос времени», — говорила она.
Недавно Джули Плек выпустила на Prime Video сериал «Мы были лжецами», телеадаптацию одноименного романа Э. Локхарта. В нем снялась одна из звезд «Дневников вампира» — актриса Кэндис Кинг. Другие роли исполнили Эмили Элин Линд («Сплетница»), Кейтлин Фицджералд («В плену стихии»), Мэми Гаммер («Настоящий детектив»), Рахул Коли («Падение дома Ашеров»), Эстер Макгрегор.