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Сабрина Карпентер представила альтернативную обложку альбома после критики первоначальной

Фото: sabrinacarpenter

Американская певица Сабрина Карпентер представила альтернативную обложку альбома «Man’s Best Friend» после того, как первоначальную яростно раскритиковали в сети. Пластинка в новом оформлении уже стала доступна для заказа.

Альтернативная обложка выполнена в черно-белых тонах и, по словам артистки, «одобрена Богом». На ней Карпентер предстает в элегантном белом платье в окружении мужчин в строгих черных костюмах.

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Сам виниловый диск с записью также оформлен в черном и белом цветах. «Каждый винил уникален, и цвета могут оказаться немного отличными от тех, что показаны на фото», — отметили на сайте Карпентер.

Приобрести пластинку в новом оформлении можно за 32,99 доллара. Оригинальный диск со скандальной обложкой продается на сайте певицы за 34,98 доллара. К нему прилагается автограф Сабрины.

Альбом «Man’s Best Friend» выйдет 29 августа. Пока Карпентер опубликовала только один сингл из него — он называется «Manchild». Певица показала обложку будущего релиза, и она показалась многим провокационной, а кому‑то — даже оскорбительной для женщин. «Афиша Daily» рассказывала в деталях о скандале.

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