Пи Дидди освободили от части обвинений

В юридической компании West Coast Trial Lawyers пояснили, что никакие обвинения с Шона Комбса (это настоящее имя Пи Дидди) не снимаются. Но власти не будут пытаться привлечь рэпера к ответственности за ряд преступлений, которые считаются предикатными (предваряющими другие) в его деле о вымогательстве.