Пи Дидди освободили от части обвинений

В отношении американского рэпера Пи Дидди не будут предъявлять часть обвинений, о которых заявлялось ранее. Об этом сообщил Fox 5 и другие медиа со ссылкой на письмой прокурора судье Аруну Субраманиану.
Сотрудники прокуратуры решили не рассматривать обвинения в попытке похищения, попытке поджога, пособничестве и подстрекательстве к торговле людьми. «Правительство понимает стремление суда к упрощению инструкций», — отметили в письме.
В юридической компании West Coast Trial Lawyers пояснили, что никакие обвинения с Шона Комбса (это настоящее имя Пи Дидди) не снимаются. Но власти не будут пытаться привлечь рэпера к ответственности за ряд преступлений, которые считаются предикатными (предваряющими другие) в его деле о вымогательстве.
«Они все еще могут утверждать, что совершенное похищение [Кэсси] Вентуры и [Каприкорна] Кларка и совершенный поджог автомобиля Кида Кади относятся к RICO (Закону о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях — Прим. ред.). То же относится и к пунктам о секс-траффике», — отметили специалисты.
По их словам, решение прокуроров «на самом деле ничего не меняет». Оно лишь, как утверждают юристы, «упрощает обвинения для присяжных».
Пи Дидди арестовали 16 сентября 2024 года. Его обвиняют в торговле людьми, рэкете, изнасилованиях, домогательствах, шантаже, вымогательстве, принуждении к незаконному труду и других преступлениях. Если Дидди признают виновным, ему грозит как минимум один пожизненный срок.
Судебные заседания по делу Дидди начались 12 мая и проходят в закрытом формате. Показания успели дать бывшая девушка Дидди Кэсси, ее родственники, а также бывшие помощники рэпера и бизнесмена, экзотический танцор по прозвищу Каратель, артист Кид Кади и другие люди, работавшие с Дидди. О том, что говорят о Дидди на суде, можно прочитать в материале «Афиши Daily».