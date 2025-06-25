«Моральное дно»: Pims выпустили рекламу, где парень грубо трогает девушку ― и словили волну хейта

Далее представители компании пояснили, что этот ролик провокация, и они в восторге от реакции на него. «Мы правда в восторге от того, сколько эмоций он вызвал у креативного комьюнити Москвы (и не только). Мы отключили комментарии, потому что знали: будет много „мнений, которые никто не просил“ :) Но читаем все и любим, когда нас обсуждают», ― говорится в посте.