«Моральное дно»: Pims выпустили рекламу, где парень грубо трогает девушку ― и словили волну хейта

Популярная сеть точек по продаже бабл-ти Pims выпустила рекламу, в которой мужчина домогается девушки. Это вызвало шквал критики, некоторые решили отказаться от продукции бренда.
Пару дней назад Pims опубликовал в инстаграме* рекламный ролик, где парень грубо обыскивает девушку на улице, задирая юбку. В подписи к видео сказано: «Pims Police для тех, кто решил приготовить Pims дома». Позже в посте сделали приписку капслоком: «No harassment» («Нет домогательствам»).
Под этим видео администраторы закрыли комментарии, но это не спасло их от критики. Гневные отзывы стали оставлять под теми постами, где комменты остались открытыми. Пользователи считают, что рекламировать продукт через образы насилия ― моральное дно, и просят от компании извинений. Некоторые пишут, что отписываются от бренда, отказываются от их продукции и уходят к конкурентам. Другие задаются вопросом, почему такую рекламу Pims не опубликовал в грузинском или дубайском аккаунте.
Ответ на гневные комментарии Pims опубликовала в телеграм-канале. Пост начинается с шутливого обращения человека из креативной команды бренда: он просит прощения, что не убрал молоко в холодильник, хотя пил его последним.
Далее представители компании пояснили, что этот ролик провокация, и они в восторге от реакции на него. «Мы правда в восторге от того, сколько эмоций он вызвал у креативного комьюнити Москвы (и не только). Мы отключили комментарии, потому что знали: будет много „мнений, которые никто не просил“ :) Но читаем все и любим, когда нас обсуждают», ― говорится в посте.
В Pims объяснили содержание ролика тем, что они ― «не бренд для подростков». «Мы растем, взрослеем и усложняемся. И вместе с нами это делает наш тон, наши триггеры и наш юмор», ― сказали представители бренда. Они добавили, что резонансный ролик — часть мини-сериала, который будет выходить в инстаграме Pims.
После этого в аккаунте бренда появился еще один схожий ролик, но в нем женщина грубо обыскивает мужчину, немного задирая майку. Под этой публикацией комментарии тоже отключены.
Реклама Pims вышла в тот самый момент, когда москвички массово жалуются на домогательства мужчин на улицах. Это добавило непонимания со стороны клиентов и пользователей соцсетей. В последние дни сразу несколько девушек пожаловались, что к ним в центре Москвы подходили незнакомцы, трогали их за ягодицы и предлагали секс. Позже выяснилось, что мужчины это делали по наставлению Алекса Лесли, а непристойные действия по отношению к незнакомым девушкам — часть его нового «пикап-курса». На блогера завели уголовное дело о склонении к изнасилованию.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.