Умер музыкант Серж Фиори, солист группы Harmonium и победитель Берлинале

Канадский музыкант Серж Фиори, лидер группы Harmonium Серж Фиори скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщил IMDb.
Фиори умер 24 июня в Квебеке. Причиной смерти стали осложнения тяжелой болезни, с которой артист боролся в последний годы.
Серж Фиори родился в Монреале 4 марта 1952 года. Впервые на сцену он вышел в составе оркестра его отца Жоржа Фиори. В возрасте 18 лет Фиори стал работать профессиональным музыкантом и сочинять музыку.
В 1972 году Серж вместе с Мишелем Нормандо и Луи Валуа основал Harmonium. Группы записал три студийных альбома прежде чем распасться в 1978 году. После этого Фиори переехал в Лос-Анджелес.
В 80-х он писал песни для других артистов, в том числе Дианы Дюфрен и Наннетт Уоркман. В 1986 году у музыканта вышел сольный альбом. Фиори стал автором музыки к фильмам «Мой маленький бес», «Чрезвычайная судьба мадат Бруэтт» и другим. За саундтрек к последнему он получил приз Берлинского кинофестиваля.
В 2014 году Фиори выпустил еще один сольный альбом. Позднее он выпустил сборник «Seul ensemble», над которым работал вместе с Луи-Жаном Кормьером.