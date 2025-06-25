Умер музыкант Серж Фиори, солист группы Harmonium и победитель Берлинале

В 80-х он писал песни для других артистов, в том числе Дианы Дюфрен и Наннетт Уоркман. В 1986 году у музыканта вышел сольный альбом. Фиори стал автором музыки к фильмам «Мой маленький бес», «Чрезвычайная судьба мадат Бруэтт» и другим. За саундтрек к последнему он получил приз Берлинского кинофестиваля.