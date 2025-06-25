На блогера Алекса Лесли завели уголовное дело о склонении к изнасилованию

Следственный комитет завел на блогера и организатора «пикап-курсов» Алекса Лесли уголовное дело о склонении к совершению изнасилования. Об этом говорится в телеграм-канале СК.
По версии следствия, блогер склонял последователей совершать в отношении жительниц Москвы «противоправные действия сексуального характера». Свои наставления он записывал на видео.
За последние дни несколько девушек пожаловались на домогательства в центре Москвы. К ним подходили мужчины, хватали их за ягодицы и предлагали секс, в то время как другие незнакомцы снимали это на видео. Такие случаи произошли в дневное время на Тверской, Чистопрудном бульваре, Покровке и Китай-городе, сообщал телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на пострадавших.
Одна из пострадавших — 22-летняя студентка Полина Хохлома — рассказала, что 22 июня на Китай-городе к ней подошли двое мужчин и предложили познакомиться. Девушка отказалась, но один из молодых людей встал на ее пути и схватил за ягодицы.
«Это не был просто шлепок. Он делал это до тех пор, пока я не среагировала. Потом он развернулся и пошел к другу, который все это снимал. Когда я отошла немного от шока, побежала за ними. Я начала снимать, они разбежались в разные стороны. Я расплакалась, никогда не сталкивалась раньше с физическими домогательствами», — поделилась она.
Студентка обратилась в полицию. Пока она писала заявление, туда с таким же заявлением обратилась еще одна девушка. По словам пострадавшей, полицейский посмеялся над жалобой и заявил, что такие ситуации «решаются по-другому» — можно было просто «дать леща и пойти дальше».
Позже выяснилось, что мужчины приставали к москвичкам по заданию Алекса Лесли. Недавно он запустил «телесный тренинг», описание которого звучит так: «Много секса в эти выходные, она даст! Сейчас лето — самый сезон. Сейчас самое время присоединиться к нашей команде и снять всех девушек».
В телеграм-канале блогер разместил ссылку на закрытый чат, где начал раздавать участникам тренинга задания. Одно из них ― подойти к 30 незнакомым девушкам и схватить за ягодицы, среди других заданий ― предложить незнакомке заняться сексом в туалете. Как отмечает «Москвич Mag», такие тренинги «по раскрепощению» Лесли проводил и в 2010-е.
Когда стало известно о жалобах девушек, коуч отругал своих учеников: «Вы что должны были сделать? Что я говорил? Подойти, взять за задницу, увести в туалет и там ******* ее. А так как вы не завершили этап — они недовольны. Поэтому исправляйте свои ошибки».
На ситуацию обратила внимание депутат Госдумы Ксения Горячева. Она рассказала о пострадавших главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и попросила провести проверку. Поведение Лесли парламентарий назвала недопустимым и оказывающим «негативное влияние на психологическое здоровье».