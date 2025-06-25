Джуд Лоу, Ана де Армас и Сидни Суини живут на острове в тизере «Эдема»

На ютуб-канале Vertical опубликовали тизер фильма «Эдем», который поставил двукратный обладатель премии «Оскар» Рон Ховард, постановщик картин «Игры разума», «Гонка», «Нокдаун», «Аполло-13», «Код да Винчи».
Триллер выйдет в прокат 14 августа. Фильм расскажет о группе людей, которые не хотят жить в цивилизации. Они отправляются на отдаленный Галапагосский остров в 1939 году в сопровождении скандальной баронессы Элоизы Боске де Вагнер Уэрхорн.
Картина основана на реальной истории о серии загадочных убийств. Ховард 15 лет пытался разобраться в этой истории, чтобы понять, что же случилось на острове на самом деле.
Интриги баронессы и ее жажда власти превратили райскую обитель в остров страданий и заговоров. Градус напряжения накалился до предела и привел к череде жутких убийств, которые так и остались тайной.
Премьера фильма «Эдем» состоялась в прошлом году на Международном кинофестивале в Торонто. Главные роли в картине исполнили Джуд Лоу («Молодой Папа», «Шерлок Холмс»), Ана де Армас («Балерина», «Достать ножи»), Ванесса Кирби («Фантастическая четверка: Первые шаги», «Миссия невыполнима: Последствия»), Даниель Брюль («Бесславные ублюдки», «Гонка») и Сидни Суини («Белый лотос», «Рассказ служанки»).
«Этот проект — глубокое погружение в психику персонажей, поэтому мне нужны были актеры с особым видением, которые смогут раскрыть сложные характеры героев с нужным балансом химии, таинственности и долей черного юмора», — рассказывал режиссер.