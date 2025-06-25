Певец уже зарегистрировал товарный знак. Бренд будет выпускать умные игрушки на основе искусственного интеллекта и детские товары, включая школьные принадлежности и детское питание. Отец пятерых детей признался, что давно мечтал выпускать игрушки для детей. «„Бабайка“ — это моя интерпретация современного подхода к игре, которая будет не только развлекать, но и нести пользу», — отметил Жуков.