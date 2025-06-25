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Сергей Жуков готовит российский ответ Лабубу — Бабайку со встроенным ИИ

Фото: David Kristianto/Unplash

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков будет выпускать игрушки Бабайка — российский ответ на игрушки Лабубу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музыканта.

Певец уже зарегистрировал товарный знак. Бренд будет выпускать умные игрушки на основе искусственного интеллекта и детские товары, включая школьные принадлежности и детское питание. Отец пятерых детей признался, что давно мечтал выпускать игрушки для детей. «„Бабайка“ — это моя интерпретация современного подхода к игре, которая будет не только развлекать, но и нести пользу», — отметил Жуков.

Персонаж Лабубу создал гонконгский дизайнер Касин Лун для книги The Monsters. Китайская компания Pop Mart выпустила первые брелоки в 2019 году, позже добавив мягкие игрушки. Они стали мировым трендом в 2025 году благодаря поддержке знаменитостей вроде Ким Кардашьян и Blackpink. Ажиотаж вокруг них стал таким большим, что в Великобритании приостановили их офлайн-продажи из‑за огромных очередей в магазинах.

Популярность игрушек привлекла внимание властей. В Госдуме уже начали готовить законопроект «о правильных игрушках», а Роскачество организовало проверку Лабубу. Специалисты проведут лабораторные тесты безопасности и качества, уделив особое внимание «шарнирам и другим элементам игрушек».

Несмотря на это, куклы Лабубу с лицами российских политиков появились на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Такие игрушки дарил гостям подмосковный телеканал «360». Авторы нарисовали на оригинальных монстриках лица Эльвиры Набиуллиной, Дмитрия Пескова, Михаила Мишустина и Сергея Лаврова.

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