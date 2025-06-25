Amazon выпустит фильм о куклах «Братц». Роль злодейки может исполнить Ким Кардашьян

После успеха фильма «Барби» в 2023 году студии начали искать культовые игрушки, которые могли бы достичь аналогичного успеха на большом экране, и куклы Bratz идеально подходят для этой цели. Линия игрушек выпустила более 200 миллионов кукол по всему миру и демонстрирует самые высокие показатели в социальных сетях среди всех брендов игрушек.