Amazon выпустит фильм о куклах «Братц». Роль злодейки может исполнить Ким Кардашьян

Amazon MGM Studios выиграла тендер на производство фильма о куклах «Братц», пишет Dealine. Одним из продюсеров ленты выступит Ким Кардашьян. Она же рассматривается на роль злодейки.
Фильм будет игровым, а не анимационным. Подробности сюжета пока не уточняются. Кардашьян также выступит в качестве продюсера ленты. Сценарий напишут Чарли Полинджер и Люси МакКендрик. Производством картины занимается Amazon MGM Studios.
После успеха фильма «Барби» в 2023 году студии начали искать культовые игрушки, которые могли бы достичь аналогичного успеха на большом экране, и куклы Bratz идеально подходят для этой цели. Линия игрушек выпустила более 200 миллионов кукол по всему миру и демонстрирует самые высокие показатели в социальных сетях среди всех брендов игрушек.
Кардашьян активно строит актерскую карьеру. В апреле стало известно, что она стала одной из претенденток на главную роль в ремейке «Телохранителя» 1992 года. По данным Daily Mail, продюсеры на протяжении нескольких месяцев тайно ведут переговоры с Кардашьян, а сценарий ремейка был «специально адаптирован» под шоувумен. Ким также сыграет в картине «Пятое колесо». Режиссером ленты выступит Ева Лонгория.