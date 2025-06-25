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Ченнинг Татум и Кирстен Данст появились в трейлере фильма «Грабитель с крыши»

Фото: Paramount Picture/YouTube

На ютуб-канале Paramount Pictures опубликовали трейлер фильма «Грабитель с крыши» («Roofman»), в котором снялись Ченнинг Татум («Подай знак», «Шаг вперед») и Кирстен Данст («Падение империи», «Мария-Антуанетта»).

Картину поставил режиссер Дерек Сиенфрэнс, известный по фильмам «Свет в океане» и «Место под соснами». Он разработал сценарий вместе с Киртом Ганном на основе реальной истории.

Видео: Paramount Pictrues/YouTube

Лента выйдет в кинопрокат 10 октября и расскажет о бывшем армейском рейнджере Джеффри Манчестере, который попадает в трудную жизненную ситуацию. Чтобы справиться с ней, он начинает грабить рестораны «Макдоналдс».

Мужчина пробирается в заведения через дыры в крышах, за что получает прозвище Roofman. Когда преступника ловят и помещают в тюрьму, он сбегает и живет втайне в магазине игрушек в течение полугода.

В это время он знакомится в разведенной матерью по имени Ли. Джеффри влюбляется в женщину, и тогда его двойная жизнь начинает рушиться, превращаясь в увлекательную и тревожную игру в кошки-мышки.

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