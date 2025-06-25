Дэйзи Эдгар-Джонс получила главную роль в новой экранизации фильма «Разум и чувства»

Дэйзи Эдгар-Джонс («Нормальные люди», «Там, где раки поют») сыграет главную роль в ремейке фильма «Разум и чувства». Производством картины занимается Focus Features, пишет Variety.
Актриса сыграет Элинор. Новостью Эдгар-Джонс поделилась в инстаграме*, где опубликовала фотографию себя с романом в руке.
Первый роман Джейн Остин «Разум и чувства» впервые опубликовали в 1811 году под заголовком «By a Lady». Роман рассказывает о двух сестрах, Элинор и Марианне, которые сталкиваются с любовью и финансовыми трудностями, когда им приходится покинуть родное поместье в Сассексе. Девушки олицетворяют два разных подхода к жизни: Элинор — разум и сдержанность, а Марианна — чувства и чувствительность. Кто исполнит роль Марианны, пока неизвестно.
Джорджия Окли («Искупление») станет режиссером новой версии классики Джейн Остин, а Дайана Рид напишет сценарий. Тим Беван и Эрик Феллнер выступят продюсерами вместе с Индией Флинт из и Джо Уоллетт.
«Разум и чувства» несколько раз адаптировали для экрана, наиболее известной экранизацией стал фильм режиссера Энга Ли 1995 года, в котором Эмма Томпсон сыграла Элинор Дэшвуд, а Кейт Уинслет — Марианну. Компания Focus Features также поддержала два предыдущих ремейка произведений Джейн Остин — «Гордость и предубеждение» 2005 года с Кирой Найтли и Мэтью Макфэдьеном и «Эмму» 2020 года с Аней Тейлор-Джой.
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