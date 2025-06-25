В Москве и Переделкино пройдет фестиваль о благотворительности и НКО

На фестивале представят альманах «Действующие лица» с рассказами о людях, работающих в НКО. Он стал результатом творческой резиденции, проведенной в «Переделкино» в феврале 2024 года. В ней поучаствовали 14 авторов из разных городов России. Это сотрудники НКО и люди, у которых есть представление о сфере благотворительности и литературный или журналистский опыт. Альманах издали при поддержке Фонда Потанина.