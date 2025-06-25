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В Москве и Переделкино пройдет фестиваль о благотворительности и НКО

Фото: Мария Муравьева/АСИ

Агентство социальной информации и Школа литературных практик организуют литературный фестиваль о благотворительности и НКО. 28 июня он пройдет в Доме творчества «Переделкино», а 29 июня — в Некрасовской библиотеке в Москве.

На фестивале представят альманах «Действующие лица» с рассказами о людях, работающих в НКО. Он стал результатом творческой резиденции, проведенной в «Переделкино» в феврале 2024 года. В ней поучаствовали 14 авторов из разных городов России. Это сотрудники НКО и люди, у которых есть представление о сфере благотворительности и литературный или журналистский опыт. Альманах издали при поддержке Фонда Потанина.

«Показывая людей из НКО как живых людей со своими слабостями и проблемами, удачами и радостями, авторы помогают читателю разглядеть в их историях что‑то близкое к его собственному опыту, побуждают больше узнать о том, как работать в этой сфере, вдохновляют коллег на новые сюжеты о людях из НКО в самых разных жанрах», ― отмечают организаторы фестиваля.

На фестивале можно будет получить печатную версию альманаха и подписать ее у авторов. Помимо презентации сборника рассказов на мероприятии будут дискуссии, читки и мастер-классы.

В «Переделкино» издатель Елена Шубина, писательница Евгения Некрасова, психолог Сания Биккина и организатор книжных фестивалей Мария Орлова поговорят о том, как литература меняет мир благотворительности.

В Некрасовке обзор книг, связанных с темой НКО, проведут гендиректор Фонда Потанина Оксаны Орачевой, директор АСИ Елена Тополева-Солдунова, библиотекарь Наталья Сенаторова и филолог Алесь Атрощенко. Еще в библиотеке устроят дискуссию о том, как этично говорить о работе НКО, и мастер-класс, где можно будет написать рассказ про героя из мира благотворительности.

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