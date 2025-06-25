Charli XCX начала делиться рецензиями на фильмы в тиктоке

Американская певица Charli XCX начала публиковать рецензии на фильмы в своем аккаунте в тиктоке. Первое видео с кинообзорами артистка запостила в начале лета, а второе 24 июня.
Чарли поделилась впечатлениями о «зловещем и сюрреалистичном» фильме «Назначение» Линдси Уикерса и его же короткометражке «Озеро», триллере «Явление» М.Найта Шьямалана и 13-минутной драме «2003» Харриса Дикинсона.
Певица рассказала, что посмотрела также «Ту самую женщину» Энтони Эскуита, пересмотрела «Таинственный лес» Шьямалана. «Просмотр этого фильма напоминает поход в парк развлечений», — отметила она.
Charli XCX добавила, что оценила фильм «Сало, или 120 дней Содома» Пьера Паоло Пазолини, четвертую часть «Бриджит Джонс» и классическую ленту Робера Брессона «Мушетт».
Во втором ролике Чарли назвала свой любимый фильм из тех, что она посмотрела за последний месяц. Им стал документальный проект «Нараспашку» 1995 года, посвященный жизни и работе модельера Айзека Мизрахи.
Артистка посоветовала поклонникам также картину «Подиум» 1995 года о модели Кристи Тарлингтон — ее можно найти на ютубе, отметила Charli XCX. Певица рассказала и о других лентах — «Part of the Weekend Never Dies» 2008 года, «Элитное общество» 2013 года, «Наудачу, Бальтазар» Брессона, «Момент», «28 лет спустя», «Знаки», «Познание плоти», «Шарлотта навсегда», «Волшебная ферма», «Вечный свет».
Оба видео Чарли набрали более 100 тыс. лайков и сотни комментариев. В них фанаты певицы советовали ей посмотреть хорроры «Мученицы», «Человеческая многоножка», документальный фильм «Париж в огне», шведскую драму «Лиля навсегда».
Комментаторы спрашивали артистку о ее мнении насчет других киноработ — и на многие сообщения Charli XCX отвечала. В частности, она рассказала, что смотрела хоррор «Ма» трижды, а новую часть франшизы «Пункт назначения» намерена посмотреть на этой неделе вместе со своим женихом.