Дэйзи Эдгар-Джонс получила главную роль в новой экранизации фильма «Разум и чувства»
В Москве и Переделкино пройдет фестиваль о благотворительности и НКО
Крошечные муравьи стали одним из самых разрушительных инвазивных видов в Германии
Психиатр помог Рейчел Зеглер справиться с плохими отзывами на «Белоснежку»
Вышел новый дублированный трейлер драмы «Прости, детка»
О свадебном платье принцессы Дианы сняли документальный фильм
Новая солистка Linkin Park сбрила волосы фанату прямо на сцене
Liver King арестовали в Техасе после того, как он вызвал Джо Рогана на бой
Вышел финальный трейлер «Фантастической четверки: Первые шаги»
В Анапе с туристов берут расписку о запрете купания из‑за мазута
В Москве напрокат стали доступны 300 электроскутеров
Marvel представила новый трейлер сериала «Железное Сердце»
Сет Роген боится, что его отменят за запись с одного из кастингов: «Сожгите эту запись»
Организаторы фестиваля «Круто» проведут велопробег «Москва — Крутояк»
Okko представил тизер нового драмеди «Циники»
В России начало расти число исполнителей, собравших стадионные концерты
В Москве ожидается потепление до 25 градусов в начале июля
«Это настоящий ужас»: вышел трейлер хоррора «Странный урожай» от режиссера «Искателей могил»
Даг Лайман экранизирует «Противостояние» Стивена Кинга
В 2007 году Демну Гвасалию отказались брать на стажировку в Balenciaga
«Близнецы» с Дэнни ДеВито оказался самым прибыльным фильмом в карьере Арнольда Шварценеггера
В Словакии требуют запретить выступление Канье Уэста
Роберт Дауни-младший: «Успех Педро Паскаля вернул мне веру в киноиндустрию»
В Москве запустили свадебные туры в КНДР
Анджей Сапковский: «Я не Джордж Мартин, когда я обещаю написать книгу — я делаю это»
15-летний россиянин обыграл в шахматы Магнуса Карлсена
Netflix представит документальную ленту о звезде «Бриолина» Оливии Ньютон-Джон
Майкл Сера отказался от роли в спин-оффе «Гарри Поттера», чтобы не стать «слишком знаменитым»

Charli XCX начала делиться рецензиями на фильмы в тиктоке

Фото: charli_xcx

Американская певица Charli XCX начала публиковать рецензии на фильмы в своем аккаунте в тиктоке. Первое видео с кинообзорами артистка запостила в начале лета, а второе 24 июня.

Чарли поделилась впечатлениями о «зловещем и сюрреалистичном» фильме «Назначение» Линдси Уикерса и его же короткометражке «Озеро», триллере «Явление» М.Найта Шьямалана и 13-минутной драме «2003» Харриса Дикинсона.

Видео: charlixcx/TikTok

Певица рассказала, что посмотрела также «Ту самую женщину» Энтони Эскуита, пересмотрела «Таинственный лес» Шьямалана. «Просмотр этого фильма напоминает поход в парк развлечений», — отметила она.

Charli XCX добавила, что оценила фильм «Сало, или 120 дней Содома» Пьера Паоло Пазолини, четвертую часть «Бриджит Джонс» и классическую ленту Робера Брессона «Мушетт».

«Я очень увлечена Робером Брессоном в данный момент. Мне очень, очень нравятся его фильмы. Мне нравится, как он работал с неопытными актерами. Его фильмы кажутся мне такими простыми и такими пронзительными в то же время».
Charli XCX

Во втором ролике Чарли назвала свой любимый фильм из тех, что она посмотрела за последний месяц. Им стал документальный проект «Нараспашку» 1995 года, посвященный жизни и работе модельера Айзека Мизрахи.

Видео: charlixcx/TikTok

Артистка посоветовала поклонникам также картину «Подиум» 1995 года о модели Кристи Тарлингтон — ее можно найти на ютубе, отметила Charli XCX. Певица рассказала и о других лентах — «Part of the Weekend Never Dies» 2008 года, «Элитное общество» 2013 года, «Наудачу, Бальтазар» Брессона, «Момент», «28 лет спустя», «Знаки», «Познание плоти», «Шарлотта навсегда», «Волшебная ферма», «Вечный свет».

Оба видео Чарли набрали более 100 тыс. лайков и сотни комментариев. В них фанаты певицы советовали ей посмотреть хорроры «Мученицы», «Человеческая многоножка», документальный фильм «Париж в огне», шведскую драму «Лиля навсегда».

Комментаторы спрашивали артистку о ее мнении насчет других киноработ — и на многие сообщения Charli XCX отвечала. В частности, она рассказала, что смотрела хоррор «Ма» трижды, а новую часть франшизы «Пункт назначения» намерена посмотреть на этой неделе вместе со своим женихом.

Расскажите друзьям