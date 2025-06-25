Крошечные муравьи стали одним из самых разрушительных инвазивных видов в Германии

Опасный вид инвазивных муравьев распространяется по Германии быстрее, чем ожидалось. Насекомые вызывают перебои с электричеством и интернетом, ослабляют железнодорожные платформы и доставляют другие неудобства местным жителям. Ученые считают, что остановить этот вид может быть почти невозможно, сообщает The Times.
Раньше муравьи Tapinoma magnum встречались преимущественно в теплом климате Средиземноморья. Считается, что эти крошечные насекомые ― всего около 4 миллиметров длиной ― поселились в Италии еще в древности. Это произошло либо естественным путем, либо благодаря торговле между Древним Римом и Северной Африкой.
В Германии Tapinoma magnum впервые обнаружил биолог Бернхард Зайферт, изучив почву растений в садовых центрах Козвиге и Дрездена, на востоке страны. Теперь же сообщения о новых очагах приходят почти каждую неделю, а Tapinoma magnum считаются одним из самых разрушительных инвазивных видов в Германии.
Муравьи проникают в полости в зданиях и электрошкафы, используя кабели для перемещения. Из‑за этого в Келе произошли отключения электричества. В Карлсруэ пригородная железная дорога сталкивается с проблемами из‑за ослабленных тротуаров у платформ — муравьиные колонии подрывают основание.
В Марлене, пригороде Келя, пришлось закрыть детскую площадку, потому что земля начала проваливаться из‑за муравьев, прокладывающих под ней туннели. Есть и психологические последствия: муравьи селятся в частных садах, оставляют укусы на коже, проникают в дома и способствуют размножению тли, экскременты которой служат им пищей.
Некоторые люди боятся даже уезжать в отпуск — вдруг муравьи захватят дом за время их отсутствия. Биологи предупреждают, что в новой среде обитания, где у них нет естественных врагов, распространение Tapinoma magnum может оказаться необратимым.