Крошечные муравьи стали одним из самых разрушительных инвазивных видов в Германии

В Марлене, пригороде Келя, пришлось закрыть детскую площадку, потому что земля начала проваливаться из‑за муравьев, прокладывающих под ней туннели. Есть и психологические последствия: муравьи селятся в частных садах, оставляют укусы на коже, проникают в дома и способствуют размножению тли, экскременты которой служат им пищей.