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Крошечные муравьи стали одним из самых разрушительных инвазивных видов в Германии

Фото: Jan Baborák/Unsplash

Опасный вид инвазивных муравьев распространяется по Германии быстрее, чем ожидалось. Насекомые вызывают перебои с электричеством и интернетом, ослабляют железнодорожные платформы и доставляют другие неудобства местным жителям. Ученые считают, что остановить этот вид может быть почти невозможно, сообщает The Times.

Раньше муравьи Tapinoma magnum встречались преимущественно в теплом климате Средиземноморья. Считается, что эти крошечные насекомые ― всего около 4 миллиметров длиной ― поселились в Италии еще в древности. Это произошло либо естественным путем, либо благодаря торговле между Древним Римом и Северной Африкой.

В Германии Tapinoma magnum впервые обнаружил биолог Бернхард Зайферт, изучив почву растений в садовых центрах Козвиге и Дрездена, на востоке страны. Теперь же сообщения о новых очагах приходят почти каждую неделю, а Tapinoma magnum считаются одним из самых разрушительных инвазивных видов в Германии.

Муравьи проникают в полости в зданиях и электрошкафы, используя кабели для перемещения. Из‑за этого в Келе произошли отключения электричества. В Карлсруэ пригородная железная дорога сталкивается с проблемами из‑за ослабленных тротуаров у платформ — муравьиные колонии подрывают основание.

В Марлене, пригороде Келя, пришлось закрыть детскую площадку, потому что земля начала проваливаться из‑за муравьев, прокладывающих под ней туннели. Есть и психологические последствия: муравьи селятся в частных садах, оставляют укусы на коже, проникают в дома и способствуют размножению тли, экскременты которой служат им пищей.

Некоторые люди боятся даже уезжать в отпуск — вдруг муравьи захватят дом за время их отсутствия. Биологи предупреждают, что в новой среде обитания, где у них нет естественных врагов, распространение Tapinoma magnum может оказаться необратимым.

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