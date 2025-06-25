«Образ жертвы — это выбор, и я его не делаю. Я также не выбираю злобность. Я не выбираю негатив, несмотря ни на что. Я выбираю позитив, свет и счастье. И временами я действительно верю, что счастье — это абсолютный выбор, и каждый день я просыпаюсь и думаю, что мне очень повезло жить той жизнью, которой я живу», — считает Рейчел.