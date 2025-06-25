Рейчел Зеглер рассказала, как психотерапевт помог ей преодолеть негативную реакцию на Белоснежку как в личном, так и в профессиональном плане. Об этом она поделилась в интервью для журнала i-D.
«Мой чертов психиатр наблюдал за мной во время всего этого», — сказала она журналу. По ее словам, она также начала принимать лекарства от тревожности. «Я просто не могла функционировать. И я хотела работать так, чтобы чувствовать уверенность в том, как я двигаюсь по миру», — поделилась актриса.
«Образ жертвы — это выбор, и я его не делаю. Я также не выбираю злобность. Я не выбираю негатив, несмотря ни на что. Я выбираю позитив, свет и счастье. И временами я действительно верю, что счастье — это абсолютный выбор, и каждый день я просыпаюсь и думаю, что мне очень повезло жить той жизнью, которой я живу», — считает Рейчел.
Зеглер столкнулась с хейтом в соцсетях из‑за участия в фильме «Белоснежка». Фильм вышел в марте, но критика в адрес Зеглер началась с первого трейлера. Актриса имеет колумбийские корни, и это возмущало часть поклонников оригинального мультфильма, ожидавших в этой роли белую актрису. Позже она также столкнулась с критикой, когда назвала оригинал 1937 года устаревшим, потому что принц «буквально преследует Белоснежку». Кинокритик Евгений Ткачев же считает, что из Зеглер вышла отличная Белоснежка, но фильм это не спасло.