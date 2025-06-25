О свадебном платье принцессы Дианы сняли документальный фильм

В проекте под названием «Secrets of Diana’s Wedding Dress» дизайнеры Дэвид и Элизабет Эмануэль расскажут, как Диана Спенсер позвонила им с вопросом «А не хотели бы вы создать мое свадебное платье?». В 1981 году Дэвид и Элизабет были молодой парой, выпустившейся из Королевского колледжа искусств. У них уже были звездные клиенты: Бьянка Джаггер, Каролина Эррера и принцесса Анна. Диана узнала о дуэте из британского Vogue и попросила сшить ей платье как из сказки.