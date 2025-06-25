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О свадебном платье принцессы Дианы сняли документальный фильм

Фото: Tim P.Whitby/Getty Images

В Великобритании 28 июня выйдет документальный фильм о свадебном платье принцессы Дианы, пишет WWD.

В проекте под названием «Secrets of Diana’s Wedding Dress» дизайнеры Дэвид и Элизабет Эмануэль расскажут, как Диана Спенсер позвонила им с вопросом «А не хотели бы вы создать мое свадебное платье?». В 1981 году Дэвид и Элизабет были молодой парой, выпустившейся из Королевского колледжа искусств. У них уже были звездные клиенты: Бьянка Джаггер, Каролина Эррера и принцесса Анна. Диана узнала о дуэте из британского Vogue и попросила сшить ей платье как из сказки.

Элизабет Эмануэль раскрыла неожиданный факт о Диане. Оказалось, что принцесса использовала другое имя при заказе своего свадебного платья, чтобы сохранить проект в тайне. Она представилась Деборой Корнуолл.

Недавно стало известно, что принц Гарри хотел сменить фамилию Маунтбеттен-Виндзор на Спенсер — девичью фамилию его матери Дианы. По этому вопросу герцог Сассекский обратился к дяде и брату принцессы. Тот отговорил племянника, сославшись на юридические сложности.

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