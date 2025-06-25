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Вышел новый дублированный трейлер драмы «Прости, детка»

Фото: Exponenta Film

«Экспонента Фильм» выпустила дублированный трейлер фильма студии A24 «Прости, детка». Лента выходит в российский прокат 24 июля.

Картина рассказывает о преподавательнице в небольшом университете по имени Агнес. Она все еще не может оправиться от травматичного события, произошедшего с ней в колледже. Когда к ней неожиданно приезжает лучшая подруга, кажется, что в жизни наконец-то появляется свет. Агнес отчаянно пытается вырваться из плена прошлого и начать дышать по-настоящему.

Видео: Exponenta Film/YouTube

Лента стала режиссерским дебютом актрисы Евы Виктор, которая исполнила в ней главную роль. Виктор также написала сценарий картины. В актерский состав фильма вошли Наоми Аки («Микки 17»), Лукас Хеджес («Манчестер у моря», «Леди Берд»), Джон Кэрролл Линч («Основатель», «Американские истории ужасов»), Луис Канселми («Убийцы цветочной луны», «Миллиарды») и Келли МакКормак («Папик», «Джордж и Тэмми»). Продюсером проекта выступил постановщик «Лунного света» Барри Дженкинс и работавшие над «Солнце мое» Марк Церьяк и Адель Романски.

«Прости, детка» впервые показали на кинофестивале «Сандэнс» в январе. Киноработа получила положительные отзывы. Издание Deadline назвало проект «одним из самых уверенных и искренних фильмов» за долгое время. Позже фильм получил приз за лучший сценарий на фестивале «Сандэнс», а затем овации в «Каннах».

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