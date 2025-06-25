Liver King арестовали в Техасе после того, как он вызвал Джо Рогана на бой

Пока неясно, связан ли арест с Джо Роганом, но в понедельник Брайан вызвал того на бой. «Джо Роган, я вызываю тебя на поединок, меня зовут Liver King. Как мужчина с мужчиной, я затеваю с тобой драку. Я не обучен джиу-джитсу, у тебя черный пояс, ты должен меня уничтожить. Но я затеваю драку с тобой. Твои правила, я приду к тебе, когда ты будешь готов». В видео, опубликованном за день до его ареста, Брайан снова призвал подкастера сразиться с ним «как мужчина с мужчиной».