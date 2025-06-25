Liver King арестовали в Техасе после того, как он вызвал Джо Рогана на бой

Фитнес-блогера Брайана Джонсона по прозвищу Liver King арестовали в Техасе после видеороликов в социальных сетях, в которых он вызывал Джо Рогана на поединок. Об этом пишет New York Post.
Мужчину обвиняют в правонарушении, связанном с террористической угрозой. Его поместили в тюрьму округа Трэвис в Остине во вторник в 20.31, сообщает KXAN со ссылкой на источники. Это родной город Рогана.
Пока неясно, связан ли арест с Джо Роганом, но в понедельник Брайан вызвал того на бой. «Джо Роган, я вызываю тебя на поединок, меня зовут Liver King. Как мужчина с мужчиной, я затеваю с тобой драку. Я не обучен джиу-джитсу, у тебя черный пояс, ты должен меня уничтожить. Но я затеваю драку с тобой. Твои правила, я приду к тебе, когда ты будешь готов». В видео, опубликованном за день до его ареста, Брайан снова призвал подкастера сразиться с ним «как мужчина с мужчиной».
Liver King агитирует в соцсетях за употребление сырого мяса. У него почти 3 млн подписчиков в инстаграме*. Стриминговый сервис Netflix выпускал о блогере документальный фильм под названием «Untold: The Liver King».
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