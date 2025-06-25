Вышел финальный трейлер «Фантастической четверки: Первые шаги»

Marvel выкатила финальный трейлер «Фантастической четверки: Первые шаги». В зарубежный прокат новая часть супергеройской франшизы выйдет 25 июля.
Картина расскажет о Фантастической четверке — команде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. По сюжету Рид Ричардс, Бен Гримм, Сью Сторм и ее брат Джонни должны защитить Землю от космического бога Галактуса и его спутницы Серебряного Серфера.
В дальнейшем отряд станет частью Мстителей, а сам фильм откроет шестую фазу кинематографической вселенной Marvel. Культовая команда впервые появится в рамках MCU после возвращение прав на персонажи к Marvel Studios.
Роль Рида Ричардса (он же Мистер Фантастик) в картине исполнит Педро Паскаль («Одни из нас», «Гладиатор-2»), а Сью Шторм (Невидимой леди) — Ванесса Кирби, известная по «Короне» и фильму «Миссия невыполнима». Брата Сью Джонни Шторма (он же Человек-факел) сыграет Джозеф Куинн из «Очень странных дел», а звезда «Медведя» Эбон Мосс-Бахрах исполнит роль Бена Гримма (Существа).
Антагонистами в фильме выступили Галактус, роль которого исполнил Ральф Айнесон, и Серебряный Серфер, которую сыграла Джулия Гарнер. В фильме также снялись Джон Малкович, Пол Уолтер Хаузер, Мэттью Вуд и Наташа Лионн. Режиссер картины — Мэтт Шекман («ВандаВижен»).
Впервые «Фантастическая четверка» появилась на большом экране в картине Тима Стори 2005 года. В ней сыграли Крис Эванс, Джессика Альба, Йоан Гриффит и Майкл Чиклис. Несмотря на прохладный прием критиков, фильм собрал хорошую кассу и получил сиквел в 2007 году.
Позже супергеройская команда получила перезапуск в ленте Джоша Транка 2015 года с Майлзом Теллером, Кейт Марой, Майклом Б.Джорданом и Джейми Беллом. Однако эта версия провалилась в прокате и получила лишь 9% на Rotten Tomatoes.