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Новая солистка Linkin Park сбрила волосы фанату прямо на сцене

Фото: @emilyarmstrong

Во время выступления Linkin Park на чешском фестивале Rock for People новая солистка группы Эмили Армстронг побрила фаната на сцене. Об этом сообщает издание Mirror.

Мужчина с длинными волосами стоял на концерте с плакатом, на котором было написано: «Эмили, отрежь мои волосы». В середине шоу Эмили вывела его на сцену и достала машинку для стрижки, чтобы исполнить желание поклонника. Артистка сделала ему стрижку полу-маллет-полу-бокс. Она оставила несколько прядей на затылке и пошутила: «Нам нужно оставить немного сзади ради шутки, детка!».

Фанат Linkin Park остался в восторге от результата и поблагодарил певицу. После этого солистка подняла табличку, которую принес с собой поклонник.

@sikuterist/TikTok

Армстронг стала участницей известной рок-группы в сентябре 2024 года. Она заменила Честера Беннингтона, после чего столкнулась с хейтом от его фанатов. Решение коллектива пригласить Эмили в качестве новой вокалистки раскритиковал и сын Беннингтона Джейми. Он обвинил гитариста и одного из создателей Linkin Park Майка Шиноду в том, что тот «тихо стер жизнь и наследие его отца в режиме реального времени». Джейми напомнил о связях Армстронг с Церковью саентологии и ее поддержке актера Дэнни Мастерсона, которого в прошлом году приговорили к 30 годам лишения свободы за изнасилование двух женщин.

Сама Армстронг заверила, что не одобряет насилия. «Меня попросили поддержать человека, которого я считала другом, на судебном заседании, и я пошла на одно из ранних слушаний в качестве наблюдателя. Вскоре после этого я поняла, что не должна была этого делать», — написала она.

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