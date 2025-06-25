Новая солистка Linkin Park сбрила волосы фанату прямо на сцене

Во время выступления Linkin Park на чешском фестивале Rock for People новая солистка группы Эмили Армстронг побрила фаната на сцене. Об этом сообщает издание Mirror.
Мужчина с длинными волосами стоял на концерте с плакатом, на котором было написано: «Эмили, отрежь мои волосы». В середине шоу Эмили вывела его на сцену и достала машинку для стрижки, чтобы исполнить желание поклонника. Артистка сделала ему стрижку полу-маллет-полу-бокс. Она оставила несколько прядей на затылке и пошутила: «Нам нужно оставить немного сзади ради шутки, детка!».
Фанат Linkin Park остался в восторге от результата и поблагодарил певицу. После этого солистка подняла табличку, которую принес с собой поклонник.
Армстронг стала участницей известной рок-группы в сентябре 2024 года. Она заменила Честера Беннингтона, после чего столкнулась с хейтом от его фанатов. Решение коллектива пригласить Эмили в качестве новой вокалистки раскритиковал и сын Беннингтона Джейми. Он обвинил гитариста и одного из создателей Linkin Park Майка Шиноду в том, что тот «тихо стер жизнь и наследие его отца в режиме реального времени». Джейми напомнил о связях Армстронг с Церковью саентологии и ее поддержке актера Дэнни Мастерсона, которого в прошлом году приговорили к 30 годам лишения свободы за изнасилование двух женщин.
Сама Армстронг заверила, что не одобряет насилия. «Меня попросили поддержать человека, которого я считала другом, на судебном заседании, и я пошла на одно из ранних слушаний в качестве наблюдателя. Вскоре после этого я поняла, что не должна была этого делать», — написала она.