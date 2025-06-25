В Москве напрокат стали доступны 300 электроскутеров

Пользоваться сервисом можно с 18 лет. Действует единая тарифная сетка: по одному пакету можно использовать как электровелосипед, так и электроскутер. У него есть дисплей с отображением скорости, уровня заряда и другой важной информации для контроля поездки. На карте в приложении он отображается специальным значком в виде скутера.