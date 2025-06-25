В Москве напрокат стали доступны 300 электроскутеров

Москвичам в пилотном режиме стали доступны 300 электроскутеров «Велобайк», сообщает департамент транспорта.
На 35-килограммовом скутере установлен электромотор мощностью 250 ватт. Велосипед оснащен умными модулями, которые ограничивают скорость до 20 километров в час. В зонах, где много пешеходов, скорость снижается автоматически.
Пользоваться сервисом можно с 18 лет. Действует единая тарифная сетка: по одному пакету можно использовать как электровелосипед, так и электроскутер. У него есть дисплей с отображением скорости, уровня заряда и другой важной информации для контроля поездки. На карте в приложении он отображается специальным значком в виде скутера.
Летом в Москве стали доступны механические велосипеды, не привязанные к станциям. Их можно брать напрокат и оставлять в любой разрешенной зоне. На первом этапе появилось 200 единиц ― в основном в парках. В этом сезоне брать напрокат транспорт смогут только пользователи, прошедшие идентификацию через систему Mos ID. Это решение призвано повысить безопасность и сократить число нарушений.