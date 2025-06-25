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В Анапе с туристов берут расписку о запрете купания из‑за мазута

Фото: оперативный штаб Краснодарского края

В отелях и санаториях Анапы и Темрюкского района с туристов берут расписку о запрете на купание и посещение пляжей. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Таким образом постояльцы курортных заведений подтверждают ознакомление с запретом. Мера направлена на информирование об опасностях для здоровья — кожных заболеваниях, аллергии и отравлении — из‑за возможного контакта с мазутом на участках побережья, где продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов минувшей зимой.

По словам источника РБК, предписание вводят в «принудительно-ознакомительном порядке» из‑за опасений отельеров перед большим потоком отдыхающих. Однако в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что случаи требования таких расписок пока не зафиксированы.

Заместитель генерального директора санатория «Надежда» пояснил, что запрет включен в анкету для гостей и они расписываются после прочтения. «Такой системный подход позволяет добиться осознанного отношения к мерам безопасности, что особенно важно при работе с родителями и детьми», — отметил он.

Запрет связан с аварией танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе в декабре 2024 года, когда в море вылилось около 4000 тонн мазута. Пляжи Анапы и Темрюкского района до сих пор не соответствуют санитарным нормам, о чем в мае повторно заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова. 19 июня оперштаб сообщил о новых выбросах мазута на побережье. Вдоль берега установлены предупреждающие баннеры, работают патрули. Власти приостановили сбор курортного сбора для поддержки бизнеса. Ущерб биоресурсам, по данным Росрыболовства, оценивается в 2,5 млрд рублей, а по оценкам Росприроднадзора — в 84,9 млрд рублей.

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