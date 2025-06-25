В Анапе с туристов берут расписку о запрете купания из‑за мазута

Запрет связан с аварией танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе в декабре 2024 года, когда в море вылилось около 4000 тонн мазута. Пляжи Анапы и Темрюкского района до сих пор не соответствуют санитарным нормам, о чем в мае повторно заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова. 19 июня оперштаб сообщил о новых выбросах мазута на побережье. Вдоль берега установлены предупреждающие баннеры, работают патрули. Власти приостановили сбор курортного сбора для поддержки бизнеса. Ущерб биоресурсам, по данным Росрыболовства, оценивается в 2,5 млрд рублей, а по оценкам Росприроднадзора — в 84,9 млрд рублей.