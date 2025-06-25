Депутаты поддержали запрет онлайн-кинотеатрам показывать фильмы без прокатного удостоверения

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предполагает запрет онлайн-кинотеатрам показывать фильмы без прокатного удостоверения. Об этом говорится на официальном сайте нижней палаты парламента.
Проект закона также расширяет перечень оснований для выдачи прокатного удостоверения: к прокату в России запретят фильмы, где дискредитируются российские духовно-нравственные ценности или пропагандируется отрицание таких ценностей.
Если закон примут, министерство культуры сможет вносить изменения в уже выданные прокатные удостоверения, к примеру для возрастной маркировки фильмов.
Поправки хотят внести в законы об информации и о государственной поддержке кинематографии РФ. В пояснительной записке сказано, что нынешняя редакция законов «допускает неоднозначное толкование в отношении аудиовизуальных сервисов». «Законопроект эту двусмысленность устраняет, уточняя термин „показ“, под которым предлагается понимать в том числе распространение фильма на информационном ресурсе», ― отмечается там.
С сентября в России перестанут выдавать прокатные удостоверения фильмам с пропагандой чайлдфри, говорится в майском приказе Минкульта. Сейчас прокатные удостоверения не выдаются картинам, которые пропагандируют насилие, жестокость, порнографию, педофилию, гомосексуальные отношения и смену пола.