Депутаты поддержали запрет онлайн-кинотеатрам показывать фильмы без прокатного удостоверения

Поправки хотят внести в законы об информации и о государственной поддержке кинематографии РФ. В пояснительной записке сказано, что нынешняя редакция законов «допускает неоднозначное толкование в отношении аудиовизуальных сервисов». «Законопроект эту двусмысленность устраняет, уточняя термин „показ“, под которым предлагается понимать в том числе распространение фильма на информационном ресурсе», ― отмечается там.