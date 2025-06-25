Marvel представила новый трейлер сериала «Железное Сердце»

Сюжет развернется после событий фильма «Черная Пантера: Ваканда навеки». Картина рассказывает о 15-летней девочке-вундеркинде Рири Уильямс. Во время учебы в Массачусетском технологическом институте она собирает самый современный костюм Железного человека из материалов, украденных в институтских лабораториях. Вскоре Рири понимает, что может не просто воспроизвести, но и усовершенствовать броню Тони Старка.