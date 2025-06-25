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Marvel представила новый трейлер сериала «Железное Сердце»

Фото: Marvel Studios

Marvel выпустила новый трейлер сериала «Железное Сердце» в честь выхода на Disney+. Первые три эпизода уже доступны в сети, а следующие выйдут ровно через неделю.

Сюжет развернется после событий фильма «Черная Пантера: Ваканда навеки». Картина рассказывает о 15-летней девочке-вундеркинде Рири Уильямс. Во время учебы в Массачусетском технологическом институте она собирает самый современный костюм Железного человека из материалов, украденных в институтских лабораториях. Вскоре Рири понимает, что может не просто воспроизвести, но и усовершенствовать броню Тони Старка.

Marvel Entertainment/YouTube

«Молодая гениальная изобретательница Рири Уильямс, решившая оставить свой след в истории, возвращается в родной Чикаго. Ее уникальный подход к созданию костюмов в духе Железного человека вызывает восхищение, но в погоне за мечтой она сталкивается с загадочным и харизматичным Паркером Роббинсом», — гласит синопсис.

Главные роли исполнили Доминик Торн и Энтони Рамос. В актерский состав также вошли Лирик Росс, Олден Эренрайк, Риган Алия, Мэнни Монтана, Мэттью Илэм и Энджи Уайт. Шоураннером проекта стала Чинака Ходж, а режиссерами эпизодов — Сэм Бейли и Анджела Барнс.

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