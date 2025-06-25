Сет Роген боится, что его отменят за запись с одного из кастингов: «Сожгите эту запись»

«Сейчас я даже боюсь повторять сцены из сценария „Джильи“, они просто кошмарные. В тот момент я полностью вошел в роль, даже об „Оскаре“ мечтал. Но сегодня меня бы тут не было, попади она в сеть, сейчас я бы давал свое последнее интервью, перед тем как броситься извиняться перед всеми. Если она у кого‑то сохранилась, пожалуйста, сожгите ее. Или продайте мне, я с радостью куплю», — попросил актер.