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Сет Роген боится, что его отменят за запись с одного из кастингов: «Сожгите эту запись»

Сет Роген боится, что запись с одного из кастингов разрушит его карьеру. О худшем прослушивании в жизни он рассказал на шоу Джимми Киммела.

Как вспоминает создатель «Киностудии», в начале 2000-х он пробовался на роль в фильме «Джильи» с Беном Аффлеком и Дженнифер Лопес. Картина Мартина Бреста в итоге получила сразу шесть наград антипремии «Золотая малина», была названа худшим фильмом, а участники съемочной группы были выбраны худшими режиссером, актером и актрисой в главных ролях. В 2010-м ленту также номинировали на звание худшего фильма 2000-х.

Роген хотел сыграть Брайана, слабоумного и порнозависимого младшего брата героя Аффлека. Роль в итоге отошла Джастину Барте («Мальчишник в Вегасе»). «Едва ли тот сценарий сегодня прошел бы стандарты репрезентации людей с когнитивными нарушениями», — отметил Роген.

«Слава богу, тогда все пользовались аналоговыми VHS-кассетами. Я уверен, что некоторые записи моих проб сегодня загубили бы мне карьеру, попади они в интернет», — добавил артист.

«Сейчас я даже боюсь повторять сцены из сценария „Джильи“, они просто кошмарные. В тот момент я полностью вошел в роль, даже об „Оскаре“ мечтал. Но сегодня меня бы тут не было, попади она в сеть, сейчас я бы давал свое последнее интервью, перед тем как броситься извиняться перед всеми. Если она у кого‑то сохранилась, пожалуйста, сожгите ее. Или продайте мне, я с радостью куплю», — попросил актер.

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