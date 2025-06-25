Организаторы фестиваля «Круто» проведут велопробег «Москва-Крутояк»

5 июля в Москве состоится велопробег «Москва-Крутояк». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы фестиваля «Круто».
Участников ждет маршрут длиной около 170 километров со средней скоростью движения 25–30 километров в час. Всех участников заранее распределят по мини-пелотонам по уровню подготовки. Велоколонну будет сопровождать технический автомобиль, скорая помощь и чиллобус — пространство для отдыха. Каждые 30–50 километров на маршруте предусмотрены пит-стопы. Райд-лидерами станут Владимир Аршинов и Владимир Давыдов. По прибытии в Крутояк для спортсменов проведут вечеринку на природе и экскурсию по архитектурным объектам старинной базы.
Фестиваль «Круто» пройдет с 8 по 10 августа на территории базы отдыха «Крутояк» во Владимирской области. Главной темой мероприятия в этом году станут русские сказки — этот мотив будет отражен в визуальном оформлении территории, в арт-объектах, а также в нарядах гостей, которым будет рекомендовано соблюдать «сказочный» дресс-код. История «Крутояка» пропитана этими мотивами: здесь сохранилось множество скульптур героев сказок, а архитектура напоминает страницы детских книг. Красота дикой природы усилит эффект присутствия в другой реальности.
На территории базы отдыха разместят несколько сцен, фуд-корт и множество арт-инсталляций. Куратором направления дизайна и архитектуры выступит Алексей Ольховой (White Studios), а музыкальной программы — Евгений Машков (System 108 и «Диско-клуб»). На сцене выступят Saluki, Mirèle, Хаски, Лиза Громова, Arash, Biicla, Глум, Iskrit, Второй Ка, «Стерео Ширина» и DJ Stonik1917. Помимо музыкальной будет и арт-программа, за которую отвечают Gesamt, Scaro, Андрей Васильев, арт-центр «Флигель», Илай Джипов и Ира Беспалова.