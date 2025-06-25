Организаторы фестиваля «Круто» проведут велопробег «Москва-Крутояк»

Участников ждет маршрут длиной около 170 километров со средней скоростью движения 25–30 километров в час. Всех участников заранее распределят по мини-пелотонам по уровню подготовки. Велоколонну будет сопровождать технический автомобиль, скорая помощь и чиллобус — пространство для отдыха. Каждые 30–50 километров на маршруте предусмотрены пит-стопы. Райд-лидерами станут Владимир Аршинов и Владимир Давыдов. По прибытии в Крутояк для спортсменов проведут вечеринку на природе и экскурсию по архитектурным объектам старинной базы.