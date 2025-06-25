Okko представил тизер нового драмеди «Циники»

Вышел финальный трейлер «Фантастической четверки: Первые шаги»
В Анапе с туристов берут расписку о запрете купания из‑за мазута
В Москве напрокат стали доступны 300 электроскутеров
Marvel представила новый трейлер сериала «Железное Сердце»
Сет Роген боится, что его отменят за запись с одного из кастингов: «Сожгите эту запись»
Организаторы фестиваля «Круто» проведут велопробег «Москва — Крутояк»
В России начало расти число исполнителей, собравших стадионные концерты
В Москве ожидается потепление до 25 градусов в начале июля
«Это настоящий ужас»: вышел трейлер хоррора «Странный урожай» от режиссера «Искателей могил»
Даг Лайман экранизирует «Противостояние» Стивена Кинга
В 2007 году Демну Гвасалию отказались брать на стажировку в Balenciaga
«Близнецы» с Дэнни ДеВито оказался самым прибыльным фильмом в карьере Арнольда Шварценеггера
В Словакии требуют запретить выступление Канье Уэста
Роберт Дауни-младший: «Успех Педро Паскаля вернул мне веру в киноиндустрию»
В Москве запустили свадебные туры в КНДР
Анджей Сапковский: «Я не Джордж Мартин, когда я обещаю написать книгу — я делаю это»
15-летний россиянин обыграл в шахматы Магнуса Карлсена
Netflix представит документальную ленту о звезде «Бриолина» Оливии Ньютон-Джон
Майкл Сера отказался от роли в спин-оффе «Гарри Поттера», чтобы не стать «слишком знаменитым»
Фильм «Одни из нас» дочери Стивена Спилберга покажут в российском кинопрокате
Ксавье Молинье получил главную роль в исторической драме «Кровавая Секира»
Документальный фильм о Билли Джоэле выйдет в июле на HBO Max
Звезду «Кобры Кай» Мартина Коува выгнали с фан-встречи, после того как он укусил коллегу
Исследование: 84% россиян употребляют фастфуд
В Англии два молодых медведя сбежали из вольера и за час съели недельный запас меда
В ближайшие 100 лет в мире могут исчезнуть более 500 видов птиц
СМИ: в России начали продавать ломтики хлеба поштучно — за 13 рублей каждый
Сериал «Ставка» по манге «Безумный азарт» продлен на второй сезон

Okko представил тизер нового драмеди «Циники»

Фото: пресс-служба Okko

Онлайн-кинотеатр Okko представил тизеры нового драмеди «Циники» с Викторией Исаковой, Евгением Стычкиным, Светланой Ивановой и Аскаром Ильясовым.

Новый сериал сняла команда, работавшая ранее над комедией «Нежность». Креативным продюсером выступила Виктория Исакова, которая исполнила в сериале одну из главных ролей. В качестве режиссера новый проект возглавила Ира Бас, а оператором сериала стал Александр Гринаш. Роли в 10-серийном проекте сыграют Аскар Ильясов, Светлана Иванова, Виктория Исакова, Кирилл Кяро, Евгений Стычкин, Денис Власенко, Лев Зулькарнаев, Юлия Топольницкая, Вячеслав Чепурченко, Нино Нинидзе, Диана Милютина и другие.

Источник: пресс-служба Okko

«Быть циником — это тренд современного общества. Герои нашей истории полностью соответствуют названию. Они яркие, непредсказуемые, даже опасные. Они играют чувствами и друг другом. И кажется, что к ним нельзя поворачиваться спиной. При этом они дико обаятельные, ранимые и жаждут настоящей любви. В „Циниках“ будет страсть, боль, любовь и много юмора», — поделилась режиссер Ира Бас.

В сериале рассказывается об авантюристе, ловеласе и цинике Джамале (Аскар Ильясов), который сбежал из Казани в Москву, скрываясь от отца своей бывшей. В столице его берут на работу в известную школу отношений «Эгоисты». Для психолога Елены Островской (Светлана Иванова) новый коллега становится проблемой. Она пытается избавиться от него, но все переворачивается с ног на голову, когда герои начинают испытывать друг к другу настоящие чувства.

Расскажите друзьям