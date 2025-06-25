Okko представил тизер нового драмеди «Циники»

Онлайн-кинотеатр Okko представил тизеры нового драмеди «Циники» с Викторией Исаковой, Евгением Стычкиным, Светланой Ивановой и Аскаром Ильясовым.
Новый сериал сняла команда, работавшая ранее над комедией «Нежность». Креативным продюсером выступила Виктория Исакова, которая исполнила в сериале одну из главных ролей. В качестве режиссера новый проект возглавила Ира Бас, а оператором сериала стал Александр Гринаш. Роли в 10-серийном проекте сыграют Аскар Ильясов, Светлана Иванова, Виктория Исакова, Кирилл Кяро, Евгений Стычкин, Денис Власенко, Лев Зулькарнаев, Юлия Топольницкая, Вячеслав Чепурченко, Нино Нинидзе, Диана Милютина и другие.
«Быть циником — это тренд современного общества. Герои нашей истории полностью соответствуют названию. Они яркие, непредсказуемые, даже опасные. Они играют чувствами и друг другом. И кажется, что к ним нельзя поворачиваться спиной. При этом они дико обаятельные, ранимые и жаждут настоящей любви. В „Циниках“ будет страсть, боль, любовь и много юмора», — поделилась режиссер Ира Бас.
В сериале рассказывается об авантюристе, ловеласе и цинике Джамале (Аскар Ильясов), который сбежал из Казани в Москву, скрываясь от отца своей бывшей. В столице его берут на работу в известную школу отношений «Эгоисты». Для психолога Елены Островской (Светлана Иванова) новый коллега становится проблемой. Она пытается избавиться от него, но все переворачивается с ног на голову, когда герои начинают испытывать друг к другу настоящие чувства.