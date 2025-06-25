Okko представил тизер нового драмеди «Циники»

В сериале рассказывается об авантюристе, ловеласе и цинике Джамале (Аскар Ильясов), который сбежал из Казани в Москву, скрываясь от отца своей бывшей. В столице его берут на работу в известную школу отношений «Эгоисты». Для психолога Елены Островской (Светлана Иванова) новый коллега становится проблемой. Она пытается избавиться от него, но все переворачивается с ног на голову, когда герои начинают испытывать друг к другу настоящие чувства.