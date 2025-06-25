В России начало расти число исполнителей, собравших стадионные концерты

Рост числа стадионных артистов президент промоутерской компании NCA и председатель Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций Михаил Шурыгин называет конъюнктурным моментом: «Артисты, которые выступали в кремлевском зале или Crocus City Hall, тоже сейчас собирают стадионы. Это „не история про новые таланты“, их число, скорее, сокращается. Так что сейчас выигрывают те, кто успешно внедрился в существующую нишу, — неважно, выступает артист уже двадцать лет или два-три года».