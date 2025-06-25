В России начало расти число исполнителей, собравших стадионные концерты

Впервые с пандемии в России начало расти число новых исполнителей, собравших стадионные концерты, пишет «Коммерсант».
С декабря 2024 года по июнь 2025-го четыре исполнителя собрали более 70 тыс. человек, говорит продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич. Среди них — The Hatters (14 декабря 2024 года; 11 тыс. зрителей), Markul (20 декабря 2024 года; 9000 зрителей), Radio Tapok (21 декабря 2024 года; 12 тыс. зрителей). Сольный концерт Anna Asti (30 тыс. человек) прошел на «ВЭБ-арене» 14 июня.
Сейчас продаются билеты на выступление Басты в «Лужниках» 27 и 28 июня, Zivert — на «ВТБ-арене» (12 июля). Там же выступит Мари Краймбрери (18 октября), Мот (31 августа), Macan (9 августа) и — повторно — The Hatters (16 октября). Выступление в «Лужниках» планируют Егор Крид и Надежда Кадышева. «Появился устойчивый тренд на переход клубных артистов в ранг стадионных», — говорит Бабич.
«Это абсолютно естественный процесс. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать на Украине после событий 2014 года. Тогда зарубежные артисты также перестали приезжать в страну, в результате киевские стадионы стали заполнять клубные артисты, а свободных мест почти не осталось», — считает собеседник «Коммерсанта» в одном из крупных промоутерских агентств.
Рост числа стадионных артистов президент промоутерской компании NCA и председатель Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций Михаил Шурыгин называет конъюнктурным моментом: «Артисты, которые выступали в кремлевском зале или Crocus City Hall, тоже сейчас собирают стадионы. Это „не история про новые таланты“, их число, скорее, сокращается. Так что сейчас выигрывают те, кто успешно внедрился в существующую нишу, — неважно, выступает артист уже двадцать лет или два-три года».
После начала пандемии фактически все стадионные концерты были отменены или перенесены, а участники рынка столкнулись с убытками в сотни миллионов рублей, пишет издание. Отечественным промоутерам пришлось сократить порядка 50–70% персонала. Ситуацию усугубило начало военных действий на Украине.
Тогда об отмене туров, а также стадионных концертов объявил ряд крупных зарубежных исполнителей: Imagine Dragons, Green Day, Brainstorm, Slipknot, Bjork и другие. Страну покинули и многие популярные отечественные исполнители. Спустя год продажи билетов на выступления музыкантов начали восстанавливаться, увеличившись на 60–100%. Сам концертный рынок также стабилизировался и показал рост на 10–35%, достигнув 80–90 млрд руб.