В Москве ожидается потепление до 25 градусов в начале июля

В Москве прогнозируется потепление в начале июля. Температура воздуха приблизится к отметке в 25 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Начиная с 3 июля будет период, когда температура будет приближаться к 25-градусной отметке, около 22–24. Это не самая жаркая погода, но все-таки уже веселее», — сказал он.
Вильфанд отметил, что июнь в столице не был холодным, а значения почти соответствовали климатической норме. Специалист добавил, что, чтобы понять, насколько холодным или теплым был июнь, нужно смотреть на среднемесячную температуру. В 2025 году она была на 0,5–0,6 градуса ниже нормы.
«На самом деле средняя температура этого июня была близка к обычным значениям, это неожиданный для многих вывод. Это данные, которые наблюдались за последние 30 лет, они осреднены, такой июнь и должен быть», — подчеркнул Вильфанд.
Последние дни в Москве наблюдалось похолодание. В ночь на 22 июня столбики термометров показали 7–9 градусов тепла, а в Подмосковье местами ― до +5. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, так холодно в столице в этот день не было с 1983 года, когда дневная температура 22 июня составила +9,9 градуса. Как отметил Тишковец, такие вторжения полярного воздуха в Центральной России случаются не чаще одного раза в 20 лет. На этой неделе синоптики спрогнозировали в городе дожди ― они будут идти почти каждый день.