В Москве ожидается потепление до 25 градусов в начале июля

Последние дни в Москве наблюдалось похолодание. В ночь на 22 июня столбики термометров показали 7–9 градусов тепла, а в Подмосковье местами ― до +5. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, так холодно в столице в этот день не было с 1983 года, когда дневная температура 22 июня составила +9,9 градуса. Как отметил Тишковец, такие вторжения полярного воздуха в Центральной России случаются не чаще одного раза в 20 лет. На этой неделе синоптики спрогнозировали в городе дожди ― они будут идти почти каждый день.