«Это настоящий ужас»: вышел трейлер хоррора «Странный урожай» от режиссера «Искателей могил»

Кинокомпания Roadside Attractions показала трейлер хоррора «Странный урожай». Мокьюментари-слэшер выйдет в мировой прокат 8 августа.
Картина снята в стилистике документального кино и «найденных записей» в духе «Ведьмы из Блэр» и «Паранормального явления». Ее сюжет подается через новостные репортажи, записи любительских камер или полицейские материалы.
В центре истории находятся два детектива, они идут по следу неуловимого маньяка по кличке Мистер Шайни, который терроризировал Южную Калифорнию и вернулся вновь спустя десятилетия. Места преступлений наводят ужас на правоохранителей, а серийные убийства похожи на оккультные ритуалы.
Режиссером выступил Стюарт Ортиз, ранее поставивший две части «Искателей могил». Главные роли сыграли Питер Зиззо («Миллиарды») и Терри Эппл.
Картину уже прокатили по нескольким фестивалям независимого кино. Сейчас у нее держится рейтинг в 94% «свежести» на Rotten Tomatoes