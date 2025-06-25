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«Это настоящий ужас»: вышел трейлер хоррора «Странный урожай» от режиссера «Искателей могил»

Фото: Roadside Attractions

Кинокомпания Roadside Attractions показала трейлер хоррора «Странный урожай». Мокьюментари-слэшер выйдет в мировой прокат 8 августа.

Картина снята в стилистике документального кино и «найденных записей» в духе «Ведьмы из Блэр» и «Паранормального явления». Ее сюжет подается через новостные репортажи, записи любительских камер или полицейские материалы.

В центре истории находятся два детектива, они идут по следу неуловимого маньяка по кличке Мистер Шайни, который терроризировал Южную Калифорнию и вернулся вновь спустя десятилетия. Места преступлений наводят ужас на правоохранителей, а серийные убийства похожи на оккультные ритуалы.

Режиссером выступил Стюарт Ортиз, ранее поставивший две части «Искателей могил». Главные роли сыграли Питер Зиззо («Миллиарды») и Терри Эппл.

Картину уже прокатили по нескольким фестивалям независимого кино. Сейчас у нее держится рейтинг в 94% «свежести» на Rotten Tomatoes

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