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Даг Лайман экранизирует «Противостояние» Стивена Кинга

Фото: Dia Dipasupil/Getty Images

Даг Лайман («Грань будущего», «Сделано в Америке», «Идентификация Борна») экранизирует «Противостояние» Стивена Кинга. Режиссер планирует адаптировать роман в формате полнометражного фильма, сообщает The Hollywood Reporter.

Роман рассказывает о 19-дневной эпидемии супергриппа, которая уничтожает почти все население Земли. Немногие выжившие объединяются в две группы в разных городах, создают новые общественные порядки и вступают в конфликт друг с другом.

Производством картины займутся Paramount Pictures и Cross Creek Pictures. Лайман также спродюсирует ленту вместе с Тайлером Томпсоном. Кто напишет сценарий, неизвестно. Информация об актерском составе также не разглашается.

«Противостояние» экранизируют уже не в первый раз. По мотивам произведения сняли два одноименных мини-сериала: первый вышел в 1994 году на телеканале ABC, второй — в 2020-м на платформе CBS All Access. С 2008 по 2012 год Marvel выпускала комикс, иллюстрированный Майком Перкинсом.

Кинг продолжает оставаться одним из любимых авторов Голливуда, с тех пор как в 1976 году вышла первая экранизация по книге писателя «Кэрри». В марте стало известно, что Netflix снимет фильм по мотивам истории ужасов «Куджо» Стивена Кинга. Картину спродюсирует Рой Ли. «Куджо» рассказывает о матери и сыне, которые оказываются запертыми в своей машине, пытаясь защититься от бешеной собаки.

6 июня в зарубежный прокат вышел фильм «Жизнь Чака» — экранизация рассказа Стивена Кинга. В ней повествуется о таинственной жизни обычного бухгалтера Чака Кранца. Главную роль в ленте сыграл Том Хиддлстон. В июле на стриминговом сервисе MGM+ появится сериал «Институт», основанный на одноименном романе короля ужасов. Проект рассказывает о подростке-гении Люке Эллисе, которого похищают. Мальчик просыпается в Институте — учреждении, куда насильно помещают детей с необычными способностями.

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