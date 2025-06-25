Даг Лайман экранизирует «Противостояние» Стивена Кинга

«Противостояние» экранизируют уже не в первый раз. По мотивам произведения сняли два одноименных мини-сериала: первый вышел в 1994 году на телеканале ABC, второй — в 2020-м на платформе CBS All Access. С 2008 по 2012 год Marvel выпускала комикс, иллюстрированный Майком Перкинсом.