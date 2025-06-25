«Близнецы» с Дэнни ДеВито оказался самым прибыльным фильмом в карьере Арнольда Шварценеггера

В беседе со своим сыном Патриком для Variety Шварценеггер вспоминал, что та роль вызывала большие сомнения. «Зачем продюсерам было снимать меня в комедии? Мне говорили, что я сошел с ума, ведь приношу больше денег, когда убиваю злодеев на экране, и незачем это менять. Так и было, пока не появились Айван Райтман и Дэнни ДеВито».