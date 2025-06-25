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«Близнецы» с Дэнни ДеВито оказался самым прибыльным фильмом в карьере Арнольда Шварценеггера

Фото: Universal

Арнольд Шварценеггер назвал «Близнецов» с Дэнни ДеВито своим самым прибыльным фильмом. Об этом он рассказал ведущему шоу «Watch What Happens Live» Энди Коэну, его цитирует Variety.

Хотя в карьере актера были культовая серия «Терминатор», «Хищник» или «Вспомнить все», наибольший успех ему принесла скромная комедия.

«Номером один стал „Близнецы“, потому что мы не взяли гонорары, а получили доли от прав на фильм. Получилось просто фантастически. Мы отлично на этом заработали», — объяснил Шварценеггер свою сделку на съемки в картине Айвана Райтмана вместе с Дэнни ДеВито.

Звезда боевиков признала, что итоговый доход от комедии превысил 40 млн долларов: «Даже больше [40 млн]. Больше, чем за любой другой мой фильм».

В беседе со своим сыном Патриком для Variety Шварценеггер вспоминал, что та роль вызывала большие сомнения. «Зачем продюсерам было снимать меня в комедии? Мне говорили, что я сошел с ума, ведь приношу больше денег, когда убиваю злодеев на экране, и незачем это менять. Так и было, пока не появились Айван Райтман и Дэнни ДеВито».

Никто не хотел снимать комедию со Шварценеггером, поэтому он предложил схему: «Если мы не возьмем гонорары, мы сможем снять фильм за 16,5 миллиона долларов. Мы договорились о 40% от последующих доходов ленты. Оказалось, это лучшая сделка в нашей жизни».

«Близнецы» собрали в мировом прокате 216 миллионов долларов, а затем принесли еще больше прибыли с продаж на видеоносителях. Несмотря на огромный успех, сиквел с ДеВито так и не был снят.

В планах было продолжение под названием «Тройняшки». К дуэту в главных ролях присоединился бы Эдди Мерфи. Однако съемки так и не состоялись, потому что Айван Райтман скончался до их начала.

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