В 2007 году Демну Гвасалию отказались брать на стажировку в Balenciaga

В штаб-квартире Kering в Париже открылась выставка, посвященная Демне Гвасалии и десятилетию его работы в Balenciaga. Экспозиция открывается письмом c отказом, которое Демна тогда получил. «Уважаемый Демна. Благодарим вас за интерес к стажировке в команде дизайнеров мужской одежды Balenciaga. Мы внимательно изучили ваше письмо и не рассматриваем вашу кандидатуру в данный момент. Ваше резюме останется в нашем архиве на случай появления новых возможностей. Всего наилучшего», — говорится в письме.