В 2007 году Демну Гвасалию отказались брать на стажировку в Balenciaga

Дизайнер Демна Гвасалия вспомнил, как получил электронное письмо от Balenciaga с отказом в устройстве на стажировку. Об этом он рассказал в интервью журналу Vogue.
Это произошло сразу после окончания дизайнером Антверпенской академии в 2007 году. «Я проходил собеседование на стажировку в сфере мужской одежды и, к счастью, получил отказ. Потому что мой профессиональный путь сложился бы совершенно иначе, если бы меня приняли», — считает Демна.
В штаб-квартире Kering в Париже открылась выставка, посвященная Демне Гвасалии и десятилетию его работы в Balenciaga. Экспозиция открывается письмом c отказом, которое Демна тогда получил. «Уважаемый Демна. Благодарим вас за интерес к стажировке в команде дизайнеров мужской одежды Balenciaga. Мы внимательно изучили ваше письмо и не рассматриваем вашу кандидатуру в данный момент. Ваше резюме останется в нашем архиве на случай появления новых возможностей. Всего наилучшего», — говорится в письме.
В марте стало известно, что Гвасалия назначен новым креативным директором Gucci. Дизайнер приступит к работе в модном доме после того, как представит свою последнюю коллекцию Balenciaga. Последний бренд он возглавлял на протяжении десяти лет.
«Демна привнесет в Gucci нечто исключительное. Его способ определения моды сегодня довольно уникален, и это то, чего Gucci заслуживает и в чем нуждается для будущего», — рассказал CEO компании Gucci Стефано Кантино.