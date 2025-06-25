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В 2007 году Демну Гвасалию отказались брать на стажировку в Balenciaga

Фото: Presley Ann/Getty Images

Дизайнер Демна Гвасалия вспомнил, как получил электронное письмо от Balenciaga с отказом в устройстве на стажировку. Об этом он рассказал в интервью журналу Vogue.

Это произошло сразу после окончания дизайнером Антверпенской академии в 2007 году. «Я проходил собеседование на стажировку в сфере мужской одежды и, к счастью, получил отказ. Потому что мой профессиональный путь сложился бы совершенно иначе, если бы меня приняли», — считает Демна.

В штаб-квартире Kering в Париже открылась выставка, посвященная Демне Гвасалии и десятилетию его работы в Balenciaga. Экспозиция открывается письмом c отказом, которое Демна тогда получил. «Уважаемый Демна. Благодарим вас за интерес к стажировке в команде дизайнеров мужской одежды Balenciaga. Мы внимательно изучили ваше письмо и не рассматриваем вашу кандидатуру в данный момент. Ваше резюме останется в нашем архиве на случай появления новых возможностей. Всего наилучшего», — говорится в письме.

В марте стало известно, что Гвасалия назначен новым креативным директором Gucci. Дизайнер приступит к работе в модном доме после того, как представит свою последнюю коллекцию Balenciaga. Последний бренд он возглавлял на протяжении десяти лет.

«Демна привнесет в Gucci нечто исключительное. Его способ определения моды сегодня довольно уникален, и это то, чего Gucci заслуживает и в чем нуждается для будущего», — рассказал CEO компании Gucci Стефано Кантино.

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