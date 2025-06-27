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«Аэрофлот» запустил бронирование для многодетных семей

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

С 1 июля у «Аэрофлота» появится услуга бронирования для многодетных семей. Она будет доступна для пассажиров с пятью и более детьми на всех рейсах компании, а также авиакомпании «Россия».

При совместном перелете пяти или более детей с одним или обоими родителями перевозка будет оформляться в едином бронировании. Дети до 12 лет получат действующие скидки: 50% от стоимости тарифа на внутренних рейсах и до 15% — на международных. Для сопровождающих взрослых предусмотрен специальный тариф.

Кроме этого семьи смогут комбинировать тарифы с багажом и без, гарантированно размещаться рядом на борту самолета, а также пользоваться гибкими условиями изменений уже оформленной перевозки. В пакет услуг также входит персонализированное обслуживание.

Оформить билеты по новой программе можно через заявку в разделе «Спецпредложения» на сайте Аэрофлота или в офисе продаж авиакомпании. Услуга не распространяется на «плоские» и субсидируемые государством тарифы.

Аэрофлот позиционирует нововведение как важную социальную инициативу, направленную на поддержку многодетных семей и расширение их возможностей для совместных путешествий.

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