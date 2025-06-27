«Аэрофлот» запустил бронирование для многодетных семей

При совместном перелете пяти или более детей с одним или обоими родителями перевозка будет оформляться в едином бронировании. Дети до 12 лет получат действующие скидки: 50% от стоимости тарифа на внутренних рейсах и до 15% — на международных. Для сопровождающих взрослых предусмотрен специальный тариф.