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В Словакии требуют запретить выступление Канье Уэста

Фото: Apple Music/YouTube

В Словакии запустили петицию с призывом к мэру Братиславы помешать Канье Уэсту выступить хедлайнером фестиваля Rubicon в июле, пишет The Guardian.

Более 3500 человек подписали документ. Авторы обращения считают участие Канье на фестивале «оскорблением исторической памяти, прославлением военного насилия и унижением всех жертв нацистского режима».
Они отмечают, что музыкант «неоднократно и открыто применял символы и идеи, связанные с самым мрачным периодом современной мировой истории».

В петиции Уэст назван «одним из самых известных антисемитов в мире». Организаторы фестиваля заявили, что они обеспечили эксклюзивное выступление «провидца хип-хопа, культурной иконы и противоречивого гения».

В феврале Канье представил новую коллекцию своего бренда Yeezy ― белые футболки с черной свастикой. Футболкам на сайте бренда дали название «HH-01», что очевидно было отсылкой к нацистскому приветствию «Heil Hitler!». 8 мая, в 80-ю годовщину разгрома нацистской Германии во второй мировой войне, рэпер выпустил песню под названием Heil Hitler. Она заканчивается фрагментом речи, произнесенной Адольфом Гитлером в 1935 году.

Уэст недавно появился на слушании по делу Пи Дидди в федеральном суде Манхэттена. Рэпера не пустили в зал заседаний и он смотрел трансляцию процесса в другой комнате, но ушел спустя 40 минут. Кристиан Комбс, один из сыновей Пи Дидди, сопровождал его во время его визита.

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