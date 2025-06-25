В Словакии требуют запретить выступление Канье Уэста

Более 3500 человек подписали документ. Авторы обращения считают участие Канье на фестивале «оскорблением исторической памяти, прославлением военного насилия и унижением всех жертв нацистского режима».

Они отмечают, что музыкант «неоднократно и открыто применял символы и идеи, связанные с самым мрачным периодом современной мировой истории».